人民网记者 余璐

河南省平舆县气象局工作人员正在测量小麦株高。中国气象局供图

春种一粒粟，秋收万颗子。眼下，全国已春播粮食7亿多亩，占意向面积七成多，进度快于去年同期。

春季农业生产关系全年丰收，全国气象部门抓得早、抓得紧，加大科技投入，开展精细化春耕春播气象服务，全力打赢全年粮食生产第一仗，为实现“中国碗盛满中国粮”贡献气象力量。

全国“一盘棋”稳推进

把保障国家粮食安全放在首位，春季农业生产和保夏粮丰收气象服务工作早在今年2月就已拉开了部署的大幕。

3月1日，中央气象台发布今年首期《春耕春播气象服务专报》，全国春耕春播气象服务全面启动。

随着全国农业气象服务专家组成立，春耕春播有了国家级“智囊团”。3月24日，中国气象局组织专家谋划保障国家粮食安全气象服务工作，要求全力以赴做好春季农业生产气象服务。

农业气象灾害风险预警是守住粮食安全底线的关键一环。今年年初，中国气象局与农业农村部印发通知，建立更加系统、规范的农业气象灾害风险预警业务服务体系，共享预警平台，进一步确保做到预警信息到户、防御措施到田，让防范春耕春播气象灾害风险更有底气。

为深化部门合作，开展精细服务，国家气象中心加强“分区域、分作物、分灾种”服务，制作冬小麦春管和大豆扩种气象服务专报，针对东北地区组织召开春播气象条件展望会商，制作土壤化冻、地温、墒情动态监测专题报告，并与农业农村部联合开展冬小麦低温影响预报、赤霉病防治气象条件预报服务。中国气象科学研究院针对东北大田试验，分析4月下旬至5月上旬东北部分地区大田可能过湿，建议南部偏湿地区玉米播种适当推迟，中北部按时播种，为决策提供重要参考。中国气象局公共气象服务中心与农业农村部有关部门联合发布国家级春耕春播气象灾害提示。中国气象局气象宣传与科普中心（中国气象报社）紧扣春耕关键阶段开展滚动式天气解读。

战“疫”春耕两不误

3月初，新冠肺炎疫情犹如一场“倒春寒”来袭，粮食大省吉林按下“暂停键”，实行静态化管控。疫情防控不能松，农时一刻不等人，新的春耕备耕气象服务应运而生。

第一时间成立应急协调、业务服务和后勤保障三个工作组和春耕春播气象服务专班，制定农业气象服务专家组管理办法，建立完善省地会商制度，召开大田适宜播种期农业气象条件预测分析新闻发布会，吉林省气象局及时为农民答疑解惑，确保农时一天不耽误、农田一亩不撂荒。

“自从关注了气象局的微信公众号，每天根据气象信息播种，让我们老省心了。”吉林省扶余市新万发镇农户白希文高兴地谈到，早在降水到来前，就完成了家中全部大田玉米的播种，目前正在开展花生覆膜播种工作。

5月11日，又一期气象信息借助“吉事办”App、“易农宝”App、信息进村入户工程等渠道迅速向农民传播。扶余市气象局强化线上直通式气象服务，瞄准疫情下春耕春播难点堵点问题，按需送“餐”，确保农民听得懂、用得上，足不出户也能做到心中有数。

在共同战“疫”的春天里，保农时，保的是农民一年中的第一份收入，更是一年里种下的第一份希望。

当前，河南小麦到了灌浆关键期，做好“一喷三防”关乎夏粮丰收。郑州农业气象试验站工作人员胡程达、秦福生和商东耀三人24小时驻守加强对冬小麦的观测，开展“一站带五站”不同播期联合试验小麦灌浆速率、产量构成要素等多种项目的测定，提供精准数据支撑。河南省气象科学研究所与其他部门开展视频联合会商，实行小麦春管气象服务专报日报制，助力苗情促弱转壮。

科技加持“慧”耕农

我国幅员辽阔，各地的农业生产有其特点和规律。结合农业生产实际，各地气象部门充分利用智能网格预报、卫星遥感等技术，量身定制春耕春播气象服务。

“过去，我们只能依靠经验来种田，现在有了气象部门‘高精尖’的科技指导，发展成产业化种植，不仅大大提高了工作效率，还提升了产量。”日前，广西壮族自治区北流伟民米业有限责任公司负责人陈有裕对农业气象服务赞不绝口。

陈有裕口中的“高精尖”科技，正是广西壮族自治区气象局承担的国家农业科技成果转化资金项目的核心研究成果，即“基于3S技术的省市县水稻冷害热害精细化监测预测预警技术与系统”服务平台。这一平台可突破传统气象灾害监测预测预警每县一站、精度偏低、针对性弱的局限，针对种植区和关键生育期制作水稻冷害热害精细化监测预报预警等产品，以及基于格点预报的水稻春耕春播气象适宜度等产品。

“数字化”改革的浪潮，奔涌在田间。今年，浙江省气象局开发的“天气罗盘”气象应用融入全省多地农业数字化场景。在“浙北粮仓”嘉兴，全市种粮大户和新型农业主体只要打开“种粮宝”“微嘉园”“浙农服”等农业服务App，便能基于位置实时获取气象监测数据。在福建，气象与农业农村部门共建水稻制种气象服务保障平台，实现建宁县水稻制种自动气象观测报警和短信自动分发。

精细服务护粮安

5月初，辽宁省铁岭市昌图县提前开犁播种的玉米秧苗破土而出，郁郁葱葱，点缀着肥沃的黑土地。

铁岭位于世界三大黄金玉米带之首——“东北玉米带”，是保障全省粮食稳产增收的稳压器。今年，铁岭市气象局与市农业农村局共同成立黄金玉米带气象服务中心，发布精细到乡镇的玉米适宜播种期、最佳播种期、最迟播种期等预报，指导农户有序备耕，争取播在佳期。

“根据玉米气象服务专报，我们早在4月8日就提前开犁播种了，一早躲三灾，现在苗出得这么好，今年这头开得好！”昌图县阳宇农机服务专业合作社社长李中华说。

在黑龙江省海伦市东林乡玉泉村，种粮大户尹铁柱听到市气象局工作人员会深入田间调查土壤墒情后，特意在他们的必经之路等候。由于地势低洼，他去年种的120亩水稻产量并不好。工作人员了解情况后，根据今年气温偏高、降水偏多的趋势，结合积温情况，建议他将水田变旱田，改种大豆。“你们可解决了我的大难题！”尹铁柱说。

针对黑龙江省今年“稳粮扩豆”的目标，黑龙江省气象局超前谋划，重新划分六条积温带，联合黑龙江省农业农村厅划分全省优质大豆品种种植区，建立科学的大豆种植和轮作模式，指导农民及时调整种植结构，避免越区种植。

小麦抽穗期降水频繁，田间通风透光差，为病虫害发生发展创造了条件。对此，安徽省气象局农业气象中心与省农业农村厅植保总站联合发布多期小麦赤霉病气象风险预警服务产品，提醒各地密切关注天气变化，及时补喷药剂防治病虫害。安徽省植保总站站长袁松表示，在气象风险等级预报的基础上实施分区精准防控，防治效果大大提高。

粮食安全是“国之大者”。全国气象部门将继续全力保障农业生产平稳、高效进行，服务好“米袋子”“菜篮子”，再迎一个丰收年。

(责编：杨曦、吕骞)