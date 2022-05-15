人民网记者 王仁宏

15日，人民银行、银保监会发布《 关于调整差别化住房信贷政策有关问题的通知》（以下简称通知）。 通知明确，对于贷款购买普通自住房的居民家庭，首套住房商业性个人住房贷款利率下限调整为不低于相应期限贷款市场报价利率减20个基点。

多位专家表示，在“房住不炒”定位不变前提下，此次调整将间接推动个人首套商业性房贷利率的下降，进一步降低刚需和改善性住房的资金成本，更好支持新市民等群体的刚性和改善性住房需求。同时，通过打破个人首套商业性房贷利率下限的限制，也为各地结合自身实际“因城施策”带来更多自主权。

个人首套房贷利率可低至4.4%

2019年，央行发布实行房贷利率的新政策，将新发放的商业性个人住房贷款利率，从以往的固定利率，调整为以最近一个月相应期限的贷款市场报价利率（LPR）为定价基准加点形成。

以最近一次五年期LPR来看，此次调整后，居民家庭首套房贷利率最低可从4.6%降至4.4%。简单讲，此次政策调整，相当于为各地商业性房贷利率划定了一个更低的限度。未来，各地将结合实际情况，在此标准上对商业性房贷利率进行加点调整。

或降低刚需群体还款压力

对于即将办理首套房按揭贷款的家庭来讲，这次调整将会有哪些实实在在的好处？

据央行此前发布的《2022年一季度金融机构贷款投向统计报告》显示，当前统计的全国个人按揭贷款利率为5.42%。若据此数值计算，在减去20个基点后，未来个人按揭贷款实际利率有望降低至5.22%。

以个人按揭贷款50万、等额本息、30年月供偿还的方式进行计算，调降后个人每月可少还62.16元，30年则可少还超2.2万元。对于一线购房者来讲，若贷款扩大至500万元，30年则可少还超22万元。

值得注意的是，此次通知指出，二套住房商业性个人住房贷款利率政策下限按现行规定执行。这意味着个人住房商贷利率下限调整范围不包括二套房，且不适用于已办理过首套房按揭贷款的个人家庭。

对于二套房没有调整的原因，广东省住房政策研究中心首席研究员李宇嘉认为，这主要是因为政策导向还是不希望房地产吸纳社会更多资金，也就是不希望社会资金过多过快的流入房地产，坚持“房住不炒”根本性原则。“在这种情况下，政策纾困是有所为有所不为。”

进一步引导银行下调房贷利率

“应该讲，全面降成本是未来楼市政策的一个主基调。只有全面降成本才能降低大家的购房成本，激发市场需求。”李宇嘉表示，此次调整主要鼓励首套房购置，促进商品房市场，改变纠偏需求收缩、预期转弱、信心不足等市场状态。

“从理论上来说，此次房地产市场利率下限调整可以降低刚需和改善性住房的资金成本，从而激发购买需要。在坚持‘ 房住不炒’定位不变的前提下，给了地方更多的自主权。” 浙江大学国际联合商学院数字经济与金融创新研究中心联席主任、研究员盘和林谈道。

结合实际看，此次调整主要是通过打破利率下限的限制，以促进银行间对首套房按揭竞争的方式，来促进首套房按揭利率的下行。“总体上，政策引导首套房利率略微下行，降低首套房用户的按揭压力。这个政策出台以后，各家银行会根据自身资金成本等实际情况，适度调整首套房利率。”盘和林表示。

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