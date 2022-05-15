黄盛

投资者是资本市场可持续发展的基础。近年来，随着我国资本市场快速扩容并步入高质量发展阶段，投资者数量也快速增多。Wind数据统计显示，证券市场投资者数量在今年2月突破了2亿。面对如此庞大的群体，如何尊重投资者、保护投资者、回报投资者？

在2022年5月15日，我国第四个“5·15全国投资者保护宣传日”来临之时，行业内开展了形式多样的投资者保护宣传活动，积极与投资者互动沟通，增强关心、关爱、关注中小投资者合法权益的氛围，推动投资者保护理念深入人心。

不断完善保护制度体系 提升投资者的满意度

过去一年，我国资本市场不断完善投资者保护制度体系：首例证券纠纷代表人诉讼康美药业案宣判，标志着以投资者“默示加入、明示退出”为特色的中国式集体诉讼司法实践落地，为特别代表人诉讼从个案试点到稳步推进起到了示范引领作用。

监管部门根据注册制改革需要，针对投资者反映集中的“看不完”“看不懂”上市公司报告问题，从规则制定方、信息发布方、信息使用方三个维度出发，多措并举提升了上市公司信息披露的实际效果，投资者对信披的满意度整体较高。

证监会持续推动完善资本市场重要制度规则，助力多层次市场体系建设，在底层制度建设日益完善的保障下，2021年各市场运行情况稳定，规模有序增长，市场活跃度不断提升，对投资者的吸引力持续增加。

投服中心作为投保机构首次启动股东权利征集并获得较好的反响，通过实践证明征集股东权利是新《证券法》对于投资者保护制度建设的一项有效举措，对于保护投资者合法权益、促进上市公司规范运作具有重要意义。

5月15日，在证监会举办的2022年“5·15全国投资者保护宣传日”活动上发布的《资本市场投资者保护制度评价报告（2022）》显示，2021年投资者对证券公司和公募基金管理适当性匹配相关投诉较上年均有减少；从12386热线投诉和满意度调查数据来看，2021年投资者信息保密制度的落实情况较上年明显改善，但证券公司系统稳定性问题仍较为突出，系统无法交易或交易延时等问题受到关注。

对此，证监会在 2022年“5·15全国投资者保护宣传日”活动上表示，要重点防范非法推荐股票基金期货、违法违规私募基金、场外配资、股市黑嘴等风险。针对网上非法证券期货活动信息多发情况，证监会将组织力量大力清理，净化网络环境，压缩非法证券期货活动网络生存空间。

加强投资者关系管理 提高上市公司质量

强化投资者关系管理，是提高上市公司质量的重要举措，也是上市公司尊重投资者、回报投资者、保护投资者的充分体现。

5月15日，上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所、上市公司协会发布《加强投资者关系管理 助推上市公司高质量发展倡议书》（以下简称《倡议书》）。

《倡议书》提出，上市公司应当从社会经济发展的全局出发，充分认识投资者关系管理的重大意义，夯实主体责任，主动担当作为。控股股东、实际控制人以及董事、监事和高级管理人员应当高度重视、积极参与投资者关系管理工作，主动参加培训，提升专业水平，为公司履行投资者关系管理工作职责提供便利条件。上市公司应主动建立并不断丰富与投资者沟通的有效方法与渠道。上市公司应当建立与投资者的良好沟通互动机制，增进投资者了解和认同；努力提升信息披露质量和传播效率，消除投资者与上市公司之间的信息壁垒；认真聆听投资者的反馈和诉求，重视股东的期望和建议，持续提高公司治理能力和经营水平。

坚守行业执业底线 更好服务社会发展

从业者坚守执业底线，共同构筑中国多层次资本市场体系和信用体系，营造良好的市场环境，切实保护投资者合法权益，是多层次资本市场高质量发展的必需。

近年来，私募基金作为我国多层次资本市场体系的重要组成部分，在支持实体经济发展、服务中小微企业融资、促进科技创新等方面的积极作用日益显现，行业和市场生态不断优化。截至目前，私募基金管理人数量超过2.4万家，管理规模突破20.38万亿元。随着私募基金行业不断成熟，投资者对私募基金的接受度和认可度也在不断提升，但仍存在着一些乱象，在加强行业规范发展的同时，投资者教育和保护工作也有待加强。

对此，5月15日，中国证券投资基金业协会、北京证监局、北京证券交易所、北京银行、北京基金小镇投资者教育基地共同举办了为期一个月的“私募基金投资者保护展”以线上举办的方式举行。且面向全行业发布了《私募基金行业诚信自律倡议书》提出，私募基金行业从行业者应立足私募基金“非公开募集”本质，坚守“合格投资者”底线，严格履行投资者适当性管理义务等内容。

有业内人士表示，帮助投资者认识投资风险，掌握风险防范和权益保护知识，提高理性投资意识，是建设“规范、透明、开放，有活力、有韧性”的资本市场的题中之义。各界应携手同行，持续推动投资者教育融入普惠金融、国民教育的创新实践，提高群众防非反诈意识与能力，积极推动投资者保护工作再上新台阶，构建良性行业发展生态。

“除了政策的有效引导外，还可以发挥第三方机构的有效补充。在需求端围绕投资者的学习偏好提供有针对性的供给，以通俗易懂的方式科普金融知识。”启牛学堂CEO李鹏表示，借助互联网技术能够提高信息传播的覆盖面，增加学习的趣味性，帮助公众了解投资者权益保护的内容，提高金融风险的识别与防范能力。

(责编：赵竹青、高雷)