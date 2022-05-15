王绍绍

“加强医疗卫生建设，保障人民健康安全，有助于增进人民福祉。”

“希望加强居委会建设，推进对居委会培训和组织建设工作，把优秀的社会工作者派驻小区。”

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自4月15日起，党的二十大相关工作网络征求意见正式启动。人民日报推出“我为党的二十大建言献策”征集，各地网友积极参与，为国家发展建言献策。其中，保障和改善民生成为网友关注的热点话题。

医疗卫生事业关系人民群众的身体健康，与人民群众的利益密切相关，医疗健康一直也是社会热点话题。如何加强医疗卫生建设，保障人民健康安全？

来自甘肃的网友建议，加强基层医疗卫生院扶持力度，各级财政加大对基层卫生机构的资金扶持力度，确保其正常运行；此外，该网友还说，基层卫生机构聘用的医护人员承担着与编制内员工同等的工作量，建议实现工资的平等待遇。

我国正稳步推进“健康中国2030”战略，城乡环境面貌明显改善，全民健身运动蓬勃发展，医疗卫生服务体系日益健全，人民健康水平和身体素质持续提高。“开展全民健身，场地设施是基础。”来自湖北的网友建议，进一步开展全民健身，积极推动全民健身中心、公共体育场、体育公园、健身步道等场地设施，持续推动二三线城市体育设施建设。

第七次全国人口普查数据显示，我国60岁及以上人口的比重达到18.7%，其中65岁及以上人口比重达到13.5%，老年人口规模庞大，老龄化进程明显加快。

对此，来自福建的网友提出，希望社区、街道更加重视养老问题，关心空巢老人、独生子女家庭老人，开展社区互助式养老模式。

来自湖北的网友建议为老年人提供智能电子设备使用指导服务。“当今时代科技发展迅速，许多老年人对电子设备不了解，尤其疫情时期，很多老人没有健康码。建议用志愿服务的形式，指导社区老人使用电子设备，以满足其基本生活需求。”

此外，乡村振兴也成为民生领域的一大热点话题。2021年，中共中央国务院发布《关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》，指出民族要复兴，乡村必振兴。要解决好发展不平衡不充分问题，补齐农业农村短板弱项，推动城乡协调发展，构建新发展格局，加快农村现代化进程。

“建议加强农村消防设施布置工作，各家各户配备消防设施。”来自吉林的网友提出，目前农村地区消防设施布置不完善，且消防站普遍距农村地区较远，建议推进农村消防等基础设施建设，同时加强防火教育，让百姓懂得自救。

此外，一位山西的网友就农村基础设施维护的问题提出建议：“几年前，国家提供补贴，村中新建沼气池，改造厕所。如今因维护不当，沼气池不能再使用，希望相关部门开展农村基础设施维护机制，保障农村基础设施持续使用。”

(责编：赵竹青、高雷)