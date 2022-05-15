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国家邮政局：各地要妥善处置涉疫快件 坚决防止疫情扩散蔓延

2022年05月15日12:29 | 来源：人民网
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人民网北京5月15日电 （记者乔雪峰）5月14日晚，国家邮政局召开邮政快递业疫情防控领导小组会议，研究部署从严从实进一步做好行业疫情防控工作。

“当前疫情形势严峻复杂，疫情防控工作正处于关键时期和吃劲阶段，邮政快递业做好疫情防控工作责任重大、任务艰巨。”国家邮政局党组书记、局长马军胜在会议上表示，深刻认识抗疫斗争的复杂性和艰巨性，始终保持清醒头脑，坚定必胜信心，坚决落实党中央、国务院决策部署，毫不动摇坚持总策略总方针，坚持人民至上、生命至上，充分发扬斗争精神，坚决筑牢疫情防控屏障。

马军胜指出，要从严从紧、压实责任，切实做好北京市房山区韵达快递长阳分部相关聚集性疫情处置。北京局要坚决落实国家邮政局和北京市委市政府疫情防控工作要求，全力配合属地疾控等部门开展工作，扎实做好韵达长阳分部疫情应对处置工作，督促企业落实主体责任，堵塞漏洞、补齐短板。

马军胜指出，国家邮政局市场监管司和有关部门组织指导各相关省（区、市）局妥善处置涉疫快件，坚决防止疫情扩散蔓延，坚决阻断外溢风险。韵达总部和北京韵达要落实主体责任，全力做好疫情处置，排查涉疫快件信息，组织各地公司配合属地相关部门，做好涉疫风险防控。

此外，马军胜还表示，近期行业聚集性疫情暴露出行业疫情防控工作存在的短板和不足，全系统全行业要深刻反思、汲取教训、举一反三。要从严从紧落实常态化防控措施，认真执行行业疫情防控基本制度，做好重要场所、关键环节、重点人群防控，守土有责、守土尽责，切实筑牢行业疫情防控安全屏障。各级邮政管理部门要加强疫情防控监督检查，进一步查找漏洞和风险点，推动疫情防控措施落实落细落到位。

(责编：赵竹青、高雷)

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