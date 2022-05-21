人民网记者 许维娜

平凡，亦不凡；无名，亦英雄。在抗击疫情的第一线，社区干部、民警、医务人员、物业人员、快递小哥、保安、志愿者……每个人都是不可或缺的力量；每一份付出都将加快战胜疫情、走向胜利的脚步。春日暖阳，感恩有你。为致敬每一位奋战在抗疫一线的工作者，人民网推出特别策划：“你是春日暖阳”——抗疫一线故事系列报道，记录他们全力以赴、勇于担当、助力疫情防控的点点滴滴，分享温暖、有力、感动的抗疫瞬间，于平凡中感受他们的伟大。

“小伙子，手机里的这个码，我怎么一直打不开呢？能不能帮我看看？”

“小哥，我刚做完手术，能不能帮我抬一下轮椅去做核酸？”

“叔叔，我一会要上网课，队伍有点长呢，能安排我先做核酸吗？”

……

在核酸检测的网点，高丰总会遇到各式各样的询问、求助，在社区当志愿者期间，他总是耐心细致地一一引导，“哪怕是不起眼的小问题，我想着能帮一点是一点”。

“我在一推（轮椅）一躬（躬身做咽拭子）间，帮助居民们的次数多了，明显感觉大家越来越信任我了”。高丰是北京大望路站的一名外卖员，是一位党员、退伍军人。疫情发生以来，他既在辖区内忙着本职工作，还主动深入社区担任志愿者服务。

“我有经验，更应该主动做点有意义的事”

自北京朝阳疫情防控志愿服务启动以来，感人的瞬间、温暖的故事每天都在上演。

“我年轻，劳动强度高的时段安排我来。”５月９日，高丰再次主动向社区报名参与志愿者并进行了登记。秩序维护、扫码登记、防护指引……看到分配给自己的任务，高丰都很熟悉，这是他做志愿者的第三年了。

“大白”高丰在楼栋做核酸采样登记。受访者供图

“大家排好队，注意间隔距离，戴好口罩……”在小区门口，高丰在做好自身防护的同时，协助检查出入证、扫健康码，答疑解惑，引导群众，一遍遍地提醒做核酸检测排队的人戴好口罩、人与人之间要保持两米线距离。

“小区里核酸检测压力不小，老人也不少，尤其是不擅使用智能机的老年人，更要仔细耐心帮助他们，这样才能保证核酸检测采样的进度。”３月至今，高丰仍坚持上午跑外卖单，下午做志愿者工作。他还动员身边的骑手兄弟加入志愿者服务队。

“累是累点，但这些都是社区志愿者每天的常态，特别是常常听到一声‘谢谢’‘辛苦了’，我心里觉得很满足，也相信再加把劲，再坚持一段时间，一定会取得最后的胜利。”

“公益的事，我会坚持做下去”

在倡导“减少人员流动，让社会面安静下来”的同时，穿行在大街小巷的外卖骑手依然坚守岗位，为居民的生活物资配送风雨兼程、日夜奔波。

疫情期间，高丰为消费者送产品物资。受访者供图

近段时间以来，北京部分地区出现订单量激增的情况。高丰配送范围内的小区有好几个处于封控管理，周边几公里的居民食材需求，大部分只能依赖生鲜电商，导致站点外卖订单量比过去翻倍。

眼看订单越来越多，高丰就像上紧发条的钟表一样忙个不停，他的电瓶车上，装了几十袋米面粮油、蔬菜水果、肉蛋奶等民生商品，后备箱已被装得满满当当。“这一车挺重的，我这一趟要配送十几单，要尽快配送到居民家中。”

“虽然现在比之前忙了不少，但是总要有人冲到第一线的，辛苦是在所难免的。”高丰说，跟社区工作人员并肩作战的这段时间，让他深刻感受到基层工作的不容易。除了要尽快配送物资，有时候要和居民唠上几句家常话，舒缓大家的焦虑情绪。

“小区啥时候解封，我就啥时候撤离。”他是这样说，也是这样做的。在工作之余他同样乐于助人，积极传递正能量，用一件件小事感染着身边的人。

有一次，高丰去商家取餐，看到一名聋哑人骑手也在取餐，正在手机上打字和商家沟通。他感慨聋哑人骑手的不易，觉得特殊群体找份工作不容易，应获得更多的社会关注。于是，他总是利用参加各种活动的机会向各方提出建议，希望能给这个残障群体更多关怀和便利。

“我是党员，更应该勇当防疫‘排头兵’”

高丰18岁中专毕业后选择了参军入伍，指导员形容他是“一根筋”，只会下“笨功夫”。

笨鸟能先飞，生活中，他在宿舍练习整理内务上百遍，直到被子被他用双肘擀出了形；训练时，他会在每个晚上给自己加强训练一小时，最终保持18分钟完成五公里拉练的优秀成绩；实战中，他曾冲进小兴安岭火灾第一线，悄悄写下遗书；在即将退伍时，他临危受命，带领全班人守住了松花江堤坝，取得抗洪抢险的胜利。

2018年4月，这个“一根筋”的小伙子加入了外卖员大军。记得刚开始送外卖时，因为不熟悉周边环境，高丰常常走错路。“都说干一行就要爱一行、钻一行。在工作中，我也试着总结出一些送餐经验。”

现在的他已经成了“闭着眼都能找到地方”的“活地图”。他告诉记者，他在送餐的过程中积累了不少经验：“在繁华商圈尽量不要走大路口，因为红灯时间往往比较长；遇到高低区电梯时，要算一下怎么能最快坐上电梯然后再走几层楼梯到达；要清楚大商场里哪家商户离电梯近哪家又离楼梯近；有多个入口的小区要记得每个入口到各栋楼的最优路径。”

2021年，庆祝中国共产党成立100周年大会举行，高丰被推选为参加观礼的骑手代表。观礼现场，高丰深受鼓舞，他感受到作为一名新时代青年的责任，“我的身份在变，但责任不变，我将更加扎实地服务好人民。”

“疫情以来，社会各界对于骑手群体给予了广泛关注。作为一名党员，我也想去传递这份温暖，让更多坚守岗位的一线人员感受到关心关怀。”他说。

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(责编：杨曦、吕骞)