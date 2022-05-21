人民网北京5月21日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局了解到，5月20日，在第23个世界计量日到来之际，市场监管总局以线上方式举行世界计量日主题活动。

据了解，今年世界计量日的主题是“数字时代的计量”，旨在倡议建立国际单位制数字框架，推进计量数字化转型，支撑数字经济健康发展。围绕这一主题，市场监管总局在全国范围内部署开展“推进计量数字化转型、服务数字中国建设”专项行动。

主题活动上，市场监管总局党组成员、副局长秦宜智作视频主旨发言时指出，计量作为测量及其应用的科学，正在加速步入数字时代，发生从“有形”计量到“无形”计量的历史性变革。市场监管总局将深入贯彻实施国务院《计量发展规划（2021—2035年）》，把数字计量摆在更加突出的位置，加强计量和数字技术深度融合，为发展数字经济夯实测量基础，也让计量在数字时代焕发勃勃生机。加快计量数字化转型，推动科学计量、法制计量、民生计量、产业计量全方位深度应用新一代数字技术和信息技术，规范促进计量器具智能化、网络化发展。加强计量数据关键技术研究，加快推动计量数据建设和应用。全面提升计量对数字经济全要素、全流程、全产业链的支撑能力和对数字终端、智能终端产品的计量溯源能力，服务数字中国和智慧社会建设。充分运用在线监测、远程校准等数字化计量技术，为做好疫情防控工作提供支撑，继续深入开展“计量服务中小企业行”活动，为企业纾困解难贡献计量力量。

据悉，活动期间，全国数字计量技术委员会、人工智能计量技术委员会正式成立，国家计量数据建设应用示范基地(智慧电力)正式揭牌，国家内燃机产业计量测试中心、国家中厚钢板产业计量测试中心和国家海洋动力装备产业计量测试中心获批筹建。

(责编：初梓瑞、吕骞)