人民网北京5月20日电 （记者王震）中国证券业协会20日发布《证券行业诚信准则》及《证券行业执业声誉信息管理办法》，分别于发布之日和2022年9月1日起生效。

中国证券业协会指出，信用是资本市场的基石，各类市场主体只有基于信用才能在资本市场赖以生存。在新《证券法》和注册制实施的背景下，协会制定发布两项自律规则，旨在深入推进“合规、诚信、专业、稳健”行业文化建设，探索完善诚信管理和声誉自律机制，推动形成诚信约束、声誉约束、自律约束、规则约束，构建尊崇信义、崇尚专业、忠实责任、珍惜声誉的行业生态。

《证券行业诚信准则》定位为行业机构及其工作人员诚信自律行为的主动约束，共五章三十一条，主要内容包括：一是明确诚信基本义务。聚焦市场与投资者反响强烈的行业失信问题，紧扣与投资者信赖利益直接相关的行业行为准则，覆盖合规、守约、廉洁、诚信文化等不同领域的诚信要求，从法定义务和约定义务两个维度，对接受协会自律管理的行业机构及其工作人员面向投资者及行业、面向客户、面向监管和自律管理的不同义务提供指引；二是压实机构管理责任。设专章规定机构的管理职责，要求机构应加强内部诚信管理的责任和机制，要求将诚信建设嵌入日常经营管理活动和制度建设中，推动诚实守信成为行业共同的价值追求和自觉行动；三是强化守信激励和失信惩戒。明确将机构及其工作人员的诚信状况纳入执业声誉激励约束机制。

《证券行业执业声誉信息管理办法》定位为自律管理对象执业声誉信息（包括诚信信息）管理的外部约束，共六章二十五条，主要内容包括：一是明确执业声誉信息定义。执业声誉信息包括基本信息、诚信信息和其他正负面执业声誉信息；二是明确执业声誉信息主体范围。信息主体包括证券公司、其境内子公司会员以及接受协会自律管理的其他子公司、证券投资咨询机构、证券评级机构等接受协会自律管理的机构及其工作人员，和参加协会组织的水平评价测试的考生等。三是建立证券行业执业声誉信息库，将执业声誉信息纳入执业声誉激励约束机制并实施自律管理；四是完善执业声誉信息来源，规范其他执业声誉信息的认定程序及记入标准；五是建立执业声誉信息管理机制；六是明确信息公开和查询的有关规定。

下一步，协会将督促行业机构及其工作人员落实规则相关要求，进一步规范统一相关声誉信息的录入采集标准，建设行业执业声誉归集展示平台，完善从业人员初始水平登记与持续执业记录并重的自律管理体系，强化行业机构及其工作人员的诚信自律和声誉约束，促进行业形成尊崇信义、崇尚专业、忠实责任、珍惜声誉的内生机制，引导行业形成文化致远、专业致胜、责任至重、声誉至高的良性竞争，推动行业守正创新、高质量发展。

(责编：王震、吕骞)