5月20日， 以“人间烟火气与有责任的供应链——618京东和你在一起”为主题的京东618启动发布会通过线上直播形式举行，正式拉开2022年京东618的序幕。

据悉，今年京东618将于5月23日晚8点全面开启，持续至6月20日。期间，不仅将为消费者带来海量新品、大牌好物，每满299减50等超值优惠，还有“全链路服务”为消费者的购物体验保驾护航。

京东零售CEO辛利军介绍，此次活动提出有责任的供应链，希望通过“两横四纵”，以及以京东云为代表的技术基础设施，让京东的数智化社会供应链可以在商业、产业、社会层面发挥出更大的价值。其中，“两横”代表了京东在硬供应链和软供应链方面的能力，包括京东物流遍布全国的仓配网络和物流基础设施，以及京东在智能供应链和智能物流方面充分协同和融合的能力等。“四纵”则是有责任的供应链的应用场景，具体归纳为重大节点、绿色减碳、拉动消费、产业推动。

京东集团副总裁、京东零售平台业务中心负责人林琛在发布会上表示：“我们在供应链能力建设方面付出的每一份努力，都是希望为大家带来更好的体验。”今年的活动在为消费者带来海量新品、大牌爆品的同时，也将为广大消费者带来更贴心的服务、更简单的玩法，以及更便捷的消费体验。

在用户服务方面，今年活动将通过包含185项基础服务及上百项环节保障的“全链路服务”，为用户提供全周期、全渠道、全场景、全时段的服务保障；主打晚8点，消费者不用熬夜也能尽享优惠好物；在优惠玩法上，消费者不用再单独领券，即可直接下单享受每满299减50的优惠；联合数百万家线下实体门店，实现线上线下同频。

同时，京东已联合深圳等多个城市，通过京东智能城市消费促进平台发放消费券，涵盖线上线下众多消费场景，持续激发消费潜力。值得注意的是，活动期间，集线上线下消费体验于一体的新时尚生活精选集合业态“京东新百货”也将全新亮相。此外，京东零售的即时零售业务也将联合全国超15万全品类线下实体门店，为超1700个县区市的消费者带来同城好物小时达甚至分钟达的即时零售体验。

此次发布会上，京东还公布了“织网计划”的建设成果。以43座“亚洲一号”大型智能物流园区和全国范围内运营的约1400个仓库为核心，搭建的多层级物流基础设施和仓配网络不仅建立了产业端与消费端之间的信赖，助力约90%的京东自营线上订单实现当日和次日达，以及全国93%的区县、84%的乡镇实现当日达和次日达；织网生态效应通过“亚洲一号”等智能新基建，帮助众多企业实现了库存管理优化、运营成本减少以及内部资源的高效分配；推动区域经济协同发展和县域经济转型，为全国1000多个农特产地和产业带开展了供应链服务，形成产地产业转型与消费升级的正向循环。

活动期间，京东将继续联合多家品牌、商家，推出“青绿计划”，给节能家电、绿色食品等商品打上“绿色”标签。消费者购买带有“绿色”标签的商品，不仅可以享受优惠价格，还可以通过“青绿积分”账户体系积累积分，参与各种活动。同时，即将推出的“绿色建材下乡”活动也将进一步推进绿色建材、绿色家具等商品的普及。在助力乡村振兴和保证就业方面，今年将继续推动乡村产业带的发展，助力高质量农产品和消费升级的正循环，预计将有超千万人参与其中。

(责编：曹淼、李源)