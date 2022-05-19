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注意！民航局对这八个入境航班发出熔断指令

2022年05月19日17:48 | 来源：人民网
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民航局对八个入境航班发出熔断指令。制图：王连香

人民网北京5月19日电 （记者王连香）据中国民航局网站消息，5月19日，民航局再发熔断指令，对南方航空公司CZ350航班（吉隆坡至广州）等8个航班实施熔断措施。

根据民航局通报，5月6日入境的南方航空公司CZ350航班（吉隆坡至广州）确诊新冠肺炎旅客5例，5月7日入境的肯尼亚航空公司KQ880航班（内罗毕至广州）确诊新冠肺炎旅客5例，5月8日入境的东方航空公司MU208航班（多伦多至杭州）确诊新冠肺炎旅客7例，自5月23日起，分别暂停以上3个航班运行2班。

5月6日入境的中国国际航空公司CA998航班（温哥华至郑州）确诊新冠肺炎旅客8例，5月7日入境的南方航空公司CZ308航班（阿姆斯特丹至广州）确诊新冠肺炎旅客8例，自5月30日起，分别继续暂停以上2个航班运行2班。

5月9日入境的吉祥航空公司HO1608航班（赫尔辛基至杭州）确诊新冠肺炎旅客5例，自5月30日起，暂停该航班运行2班。

5月9日入境的中国国际航空公司CA988航班（洛杉矶至天津）确诊新冠肺炎旅客5例，5月9日入境的马来西亚国际航空有限公司MH376航班（吉隆坡至广州）确诊新冠肺炎旅客16例，自6月6日起，分别继续暂停以上2个航班运行2班、4班。

民航局要求，上述熔断航班量不得用于其它航线，各航空公司要做好后续航班旅客安抚和机票退改等服务工作。

(责编：王连香、吕骞)

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