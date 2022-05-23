人民网北京5月23日电 （记者王连香）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍抓实抓细疫情防控有关情况。会上，民航局飞行标准司副司长孔繁伟表示，民航局始终坚持“外防输入，内防反弹”总策略，毫不动摇坚持“动态清零”总方针，坚决筑牢疫情防控民航屏障。

孔繁伟介绍，民航局结合近期疫情防控形势需要，就切实做好外防输入工作，民航局主要开展了以下三项工作：

一是严格落实常态化疫情防控措施。按照民航疫情防控技术指南和《全国机场疫情防控工作方案》要求，民航各单位进一步科学合理划定闭环管理范围，加严闭环管理措施，做到国际国内航空器、机组、旅客、保障人员、设施设备、通道场所“六个完全分开”，区域不重叠、动线不交叉，确保物理隔离、完全封闭、独立运行，把住外防输入关口。

二是持续优化应急管理链条。组织实施应急防控专业培训，细化不同场景下的应急响应措施，全面开展应急处置演练；根据地方政府统筹安排，指导机场建立完善的核酸检测机制，切实提高机场区域的检测预警能力，严防疫情通过航空途径传播扩散。

三是严格执行熔断措施。2022年以来共实施熔断312次，减少入境客运航班768班。经统计，自2020年6月熔断政策实施以来，已累计执行熔断727次，减少入境客运航班1679班，有效降低了境外病例输入风险。

同时，孔繁伟还表示，为保障国内旅客放心出行，民航局近期就防止疫情经航空途径外溢和扩散也做了三项工作：

一是全面加严机场区域从业人员分类管理。对在机场区域范围内工作的从业人员进行再梳理，分类登记，综合评估，划分不同风险类别，实行不同等级管控，确保机场纯净运行。与国际入境航空器、机组、旅客、行李、货物、保障设施设备有直接接触，或存在动线、空间接触的人员列为高风险人员；与国内运行航空器、机组、旅客、行李及物品直接接触人员列为重点管控人员；其他从业人员为一般人员。

二是全面加密机场区域从业人员核酸检测频次。要求高风险人员和重点管控人员核酸一日一检、一般人员核酸隔日一检。检测结果的反馈要规范、及时、准确，切实发挥监测预警作用。机场区域从业人员在离开机场区域返回工作岗位前，要持有在规定时限内的核酸检测阴性证明和健康绿码。

三是全面细化旅客运输过程中的防疫措施。加强旅客有序乘机引导，重点关注五个环节：进入候机楼环节，要防止在测温、查验健康码时发生人员的聚集拥堵；值机环节，鼓励网上值机、自助值机，增设人工值机柜台，提高值机效率，避免旅客滞留；安检环节，在高峰时段增开安检通道，控制待检旅客流量，防止旅客长时间停留在狭小通道内；登机环节，引导旅客分批次、分时段登机，有效管控旅客之间的距离，减少旅客在机舱内的等待时间；下机环节，引导旅客按座位顺序有序离机，避免旅客在机上通道区长时间站立等待和近距离接触。

最后，孔繁伟提醒广大旅客，在配合做好登机前的手部消毒工作以外，还要自觉遵守乘机的各项防疫规定，全程规范佩戴口罩，飞机上要减少不必要走动，非特殊情况禁止更换、调换座位，避免因个人防护不到位造成暴露风险。

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