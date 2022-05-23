人民网北京5月23日电 （记者申佳平）据中国信通院日前公布的2022年4月工业运行数据报告（生产）显示，1-4月份，我国规模以上工业增加值同比增长4.0%，较一季度增长6.5%回落了2.5个百分点。4月份，上海、吉林等多个省份受疫情影响，工业生产短期受到较大冲击，我国规模以上工业增加值同比下降2.9%，环比下降7.08%。同时，中部和西部地区工业增加值同比分别增长4.6%、5.6%，多数省份受疫情冲击影响较小，工业基本保持平稳增长。西部地区12个省份全部实现正增长。

工业增加值、制造业增加值、高技术制造业增加值当月增速。数据来源：国家统计局，中国信通院整理

报告指出，受全国疫情多点散发等因素影响，1-4月份，我国规模以上工业增加值同比增长4.0%，较一季度增长6.5%回落了2.5个百分点。4月份，上海、吉林等地疫情防控形势严峻，对工业生产短期造成较大冲击，我国规模以上工业增加值同比下降2.9%。制造业增速大幅下滑。4月份，制造业增加值增速下降4.6%，较上月增速回落了9个百分点，是2020年2月疫情以来首次转为负增长，尤其中下游行业受冲击影响较大。

高技术制造业韧性彰显。疫情冲击下，高技术制造业发展继续好于工业，4月份高技术制造业增加值同比增长4%，分别较工业、制造业高6.9和8.6个百分点。1-4月份，高技术制造业增加值增长11.5%，其中，航空航天器及设备制造业、电子及通信设备制造业均增长14.0%，增速在两位数以上，新动能增长引擎作用继续显现。

4月分行业工业增加值增速。数据来源：国家统计局，中国信通院整理

数据还显示，4月份，41个大类行业中有18个行业增加值保持同比增长，较3月37个行业同比正增长明显减少。装备制造业增速下降较大。4月份，计算机、通信和其他电子设备制造业，电气机械和器材制造业实现正增长，分别增长4.9%和1.6%；汽车制造业、通用设备制造业、专用设备制造业和仪器仪表制造业分别下降31.8%、15.8%、5.5%和8.8%，增速均较上月回落13个百分点以上。

消费品制造业有所分化。烟草制品业，酒、饮料和精制茶制造业，食品制造业，皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业均为正增长，分别增长8.7%、0.5%、0.1%和0.6%；医药制造业，化学纤维制造业，纺织服装、服饰业等行业均为负增长，其中，医药行业回落明显，较上月回落13.9个百分点。原材料工业增速持续放缓。有色金属冶炼和压延加工业增长1.4%，黑色金属冶炼和压延加工业，非金属矿物制品业，化学原料和化学制品制造业，石油、煤炭及其他燃料加工业均为负增长，分别较上月下降2.6%、7.8%、3.6%和3.3%。

4月分省份工业增加值增速。数据来源：国家统计局，中国信通院整理

分地域来看，中西部省份工业增长稳定，东北、东部受疫情冲击影响较大。4月份，23个省份工业增加值增速高于全国增速，20个省份同比正增长，11个省份同比负增长。中西部省份继续保持增长。中部和西部地区工业增加值同比分别增长4.6%、5.6%，多数省份受疫情冲击影响较小，工业基本保持平稳增长。西部地区12个省份全部实现正增长，增速均高于全国增速5个百分点以上，其中，西藏、青海、贵州、内蒙古、宁夏等地增长较快，分别增长18.5%、10.3%、9.9%、9.5%和8.2%，均高于全国增速10个百分点以上。中部地区6个省份增长均快于全国增速，除安徽外均实现正增长。其中，湖北、湖南、江西、河南等地增长较快，分别增长5.4%、5.1%、4.9%和4.3%，均高于全国增速7个百分点以上。东北、东部工业生产回落明显。受疫情影响，部分企业停工停产，东北地区和长三角地区工业增长明显下滑，分别下降16.9%和14.1%。东北地区辽宁、吉林和黑龙江分别下降11.2%、41.7%和5.5%，均较3月份增速明显下滑；东部地区的上海、北京、江苏等地工业增加值增速大幅下滑，分别下降62.6%、31.1%和12.3%，其他主要工业大省中，广东增长0.8%，浙江和山东分别下降1.9%和0.4%。

制造业总体景气水平继续回落。4月份，制造业采购经理指数为47.4%，比上月回落2.1个百分点，低于临界点，制造业总体景气水平持续转弱。分企业规模来看，大型企业PMI为48.1%，比上月下降3.2个百分点，降至临界点以下；中、小型企业PMI分别为47.5%和45.6%，均比上月下降1.0个百分点，继续低于临界点。分指数来看，构成制造业PMI的5个分类指数均位于临界点以下，其中，生产指数和新订单指数分别为44.4%和42.6%，较上月分别下降5.1个和6.2个百分点，表明企业供需两端均受明显影响。供应商配送时间指数为37.2%，较上月大幅下降9.3个百分点，表明制造业上下游相关企业均受到原材料和关键零部件供应困难、产成品销售不畅影响。

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