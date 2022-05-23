人民网北京5月23日电 （记者申佳平）日前，中国信通院发布的2022年4月工业运行数据报告（投资）显示，1-4月份，我国工业投资、制造业投资同比分别增长12.7%和12.2%，增速分别高于全国固定资产投资5.9个和5.4个百分点；高技术制造业投资同比增长25.9%，增速高于制造业投资13.7个百分点。同时，工业大类行业中有36个行业投资保持同比增长，八成以上工业行业投资保持两位数增长。

全国固定资产投资、工业投资同比增速。数据来源：国家统计局，中国信通院整理

数据显示，1-4月份，我国工业投资同比增长12.7%，增速较全国固定资产投资高5.9个百分点，自2021年3月份以来连续13个月高于固定资产投资增速；但受局部散发疫情冲击等因素影响，工业投资增速较一季度放缓3.6个百分点。同时制造业投资保持较快增长。今年以来，对制造业投资支持力度持续加大，制造业重大项目开工建设加快。1-4月份，我国制造业投资同比增长12.2%，对全部投资贡献率为42.5%，拉动全部投资增长2.9个百分点。但受纺织业、医药制造业、计算机、通信和其他电子设备制造业等行业增速放缓影响，制造业投资增速较一季度放缓3.4个百分点。

制造业投资、高技术制造业投资同比增速。数据来源：国家统计局，中国信通院整理

此外，高技术制造业投资支撑有力。1-4月份，高技术制造业投资同比增长25.9%，较制造业投资增速高13.7个百分点，是制造业投资实现较快增长的核心支撑。其中，电子及通信设备制造业、医疗仪器设备及仪器仪表投资同比分别增长30.8%和29.4%，增速分别高于高技术制造业投资4.9个和3.5个百分点。计算机及办公设备制造业投资增长21.4%，增速低于高技术制造业4.5个百分点。

分行业工业投资累计增速。数据来源：国家统计局，中国信通院整理

具体来看，八成以上工业行业保持两位数增长。1-4月份，38个工业大类行业中有36个行业投资保持同比增长，33个行业保持两位数增长。

原材料行业中，石油、煤炭及其他燃料加工业加工业、化学原料和化学制品制造业、非金属矿物制品业投资增长较快，同比分别增长19.6%、16.2%和13.7%；黑色金属冶炼和压延加工业、非金属矿物制品业、石油、煤炭及其他燃料加工业投资增长放缓，增速分别较一季度回落4.6个、3.6个和3.4个百分点，有色金属冶炼和压延加工业投资增长有所加快，增速较一季度提升3.6个百分点。

装备制造业中，除通用设备制造业外，其他装备制造细分行业投资均有所放缓。其中，电气机械和器材制造业、仪器仪表制造业、通用设备制造业、专用设备制造业、计算机、通信和其他电子设备制造业投资保持较快增长，同比分别增长36.6%、33.3%、25.6%、22.1%和22.1%；铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业、计算机、通信和其他电子设备制造业、电气机械和器材制造业投资回落幅度较大，增速分别较一季度下降10.3个、5.7个、5.5个百分点。

消费品制造业中，酒、饮料和精制茶制造业、化学纤维制造业、印刷和记录媒介复制业、纺织服装、服饰业、皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业、木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业、食品制造业、农副食品加工及文教、工美、体育和娱乐用品制造业投资保持较快增长，同比分别增长38.9%、38.6%、36.3%、36.3%、32.9%、26.7%、23.2%、23.1%和22.3%；纺织业、印刷和记录媒介复制业、医药制造业、酒、饮料和精制茶制造业投资回落幅度较大，增速分别较一季度下降7.7个、7.5个、7.5个和5.7个百分点。烟草制品业同比下降38.3%，降幅较一季度收窄4.5个百分点。

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