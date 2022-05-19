人民网记者 申佳平

又是一年毕业季。数据显示，今年毕业生规模预计1076万人，创下历史新高。这时候的你，投简历的小手是不是犹豫不定？选专业的脑壳是不是又乱成一团？别着急，让我来跟你说说那些“高““新”职位在哪里，现在考虑或许还不晚！

从人社部之前公布的“一季度‘最缺工’的100个职业”来看，除了常居榜单前列的营销员、房产经纪、保育师等服务业工种，这次榜单还新进了广告设计师、食品工程技术人员、连锁经营管理师、计算机硬件工程技术人员等专业技术岗位。

时代在变化，职业也在推陈出新。以连锁经营管理师为例，按照人社部去年公布的数据，未来5年我国连锁经营管理人员的市场需求量在100万以上。一名连锁经营管理师的平均月薪可以达到6千元以上，工作8-10年后相关从业者的月收入平均能达到15000元。还有许多和汽车生产制造、生物医药研发相关的人才需求，也在随着市场需要不断增长。根据北京人社局公布的数据，一名基因工程疫苗研究员的月收入中位值可以达到32000元。

当然，并非“高薪就是好，人人都去搞”。其实在当下这样一个包容开放的时代，职业追求更多元化。和咱们爸妈那一代人相比，很多同学可以跳出单一的所谓“成功人生”标准，追求自己喜欢的新职业、新生活。

去年，人社部公布了包括调饮师、电子竞技员、桌游教练等等在内的18个新职业，还印发了《技工教育“十四五”规划》。最近，《国家“十四五”期间人才发展规划》印发 ，明确提出“打造大批一流科技领军人才和创新团队，造就规模宏大的青年科技人才队伍，培养大批卓越工程师”。

人社部中国劳动和社会保障科学研究院就业创业研究室主任陈云告诉人民网《财米油盐》，随着高等教育的逐步普及。毕业生规模着力扩大。目前有2亿以上人口具有专科以上的学历水平，特别是16到20岁的青年人群，一半以上是大学生。

“从我们调查研究的情况来看，毕业生在求职过程中遇到比较突出的一个问题是择业。很多毕业生说，‘在找工作的时候找个工作不难，但要找一个自己合适的、满意的好工作，实在是太难了’。”陈云说，“人人都想找一个好工作，钱多事少离家近，安全体面又稳定，但是理想很丰满，现实往往很骨感。毕业生在求职过程中间，常常发现自己心里的满意的工作是高攀不起，但是自己不满意的工作又不愿意来委屈自己。这就需要我们毕业生，能够客观的全面的去认识当前的就业形势，去了解劳动力市场的客观状况和要求，去合理地调整自己的就业预期。”

时代属于每一个人，也不会辜负每一个人。常言道，“三百六十行，行行出状元。”实际上，当前的社会上已经远远不止三百六十行。特别是随着人民生活水平不断提高，新需求不断出现，也拓展了工业的新空间，创造了新领域和新机会。

陈云指出，为了帮助青年人适应新趋势和新要求，我国近年来在教育培训方面也有许多创新做法。总体来说，未来将更加重视技能教育和培训，更加重视技能人才在经济社会发展中的作用，还将努力提升技能人才的职业发展空间，创新技能人才的等级。同时，国家鼓励和支持青年人从事灵活就业，在保障灵活就业的权益职业发展方面也做出了新的制度安排和政策支持。

“风物长宜放眼量，每个人都有自己的不同的人生赛道，从校园到岗位只是‘万里长征’的第一步，这一步不能决定你的未来，未来的路还有很长，成功的机会还很多，走出这一步，就有未来发展的前提。”陈云说。

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