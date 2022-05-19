人民网北京5月19日电（记者乔雪峰）近日，民航局发布了《2021年民航行业发展统计公报》（以下简称《统计公报》）。《统计公报》显示，2021年是民航发展历程中具有特殊重要性的一年，全行业坚持新发展理念，坚持稳中求进总基调，认真落实“十四五”时期“一二三三四”民航总体工作思路，努力克服疫情防控、经营亏损、安全压力等困难交织叠加影响，扎实推动民航高质量发展，各项工作取得了较好成绩。

2021年民航业实现营业收入7529.2亿元

2021年，新冠肺炎疫情对民航运输生产影响的深度和持续性超出预期。《统计公报》指出，据初步统计，2021年，全行业累计实现营业收入7529.2亿元，比上年增长21.5%；亏损842.5亿元，比上年减亏187.1亿元。其中，航空公司实现营业收入4245.1亿元，比上年增长13.3%；亏损670.9亿元，比上年减亏149.2亿元。机场实现营业收入944.1亿元，比上年增长7.9%；亏损246.2亿元，比上年减亏14.1亿元。保障企业实现营业收入2340.0亿元，比上年增长48.4%；利润总额74.6亿元，比上年增加23.8亿元。

据初步统计，2021年，全行业运输收入水平为4.55元/吨公里，比上年提高0.27元/吨公里。其中，客运收入水平5.28元/吨公里，比上年提高0.33元/吨公里；货邮运输收入水平3.05元/吨公里，比上年提高0.33元/吨公里。

据初步统计，2021年，民航全行业应交税金236.9亿元，比上年减少15.3亿元。

2021年民航安全运行平稳可控

《统计公报》指出，2021年，民航安全运行平稳可控，运输航空百万架次重大事故率十年滚动值为0。发生通用航空事故16起，死亡18人。自2010年8月25日至2021年底，运输航空连续安全飞行136个月，累计安全飞行9876万小时。2021年，全年共发生运输航空征候559起，其中运输航空严重征候6起，人为责任原因征候15起。人为责任原因征候万时率15分别为0.016，同比下降29.6%，各项指标均较好控制在年度安全目标范围内。2021年，全行业共有51家运输航空公司未发生人为责任征候。

2021年，全国客运航空公司共执行航班378.59万班次，其中，正常航班333.14万班次，平均航班正常率为88.00%。2021年，主要航空公司共执行航班292.98万班次，其中，正常航班258.05万班次，平均航班正常率为88.08%。

2021年，全国客运航班平均延误时间为10分钟，比上年增加1分钟。

2021年，民航固定资产投资总额1880.44亿元，其中，民航基本建设和技术改造投资1222.47亿元，比上年增加13.0%。

2021年全国民航运输机场完成旅客吞吐量超9亿人次

《统计公报》指出，2021年，全国民航运输机场完成旅客吞吐量9.07亿人次，比上年增长5.9%。其中，2021年东部地区完成旅客吞吐量4.43亿人次，比上年增长3.6%；中部地区完成旅客吞吐量1.13亿人次，比上年增长11.3%；西部地区完成旅客吞吐量2.97亿人次，比上年增长6.5%；东北地区完成旅客吞吐量0.55亿人次，比上年增长10.8%。

2021年全国民航运输机场完成货邮吞吐量1782.80万吨，比上年增长10.9%。其中，2021年东部地区完成货邮吞吐量1298.80万吨，与上年增长11.2%；中部地区完成货邮吞吐量158.95万吨，比上年增长15.9%；西部地区完成货邮吞吐量272.72万吨，比上年增长8.2%；东北地区完成货邮吞吐量52.32万吨，比上年增长4.8%。

2021年，全国民航运输机场完成起降架次977.74万架次，比上年增长8.0%。其中，运输架次798.56万架次，比上年增长7.1%。

2021年，年旅客吞吐量100万人次以上的运输机场96个，其中，北京、上海和广州三大城市机场旅客吞吐量占全部境内机场旅客吞吐量的18.0%，比上年降低0.2个百分点。

2021年，年货邮吞吐量1万吨以上的运输机场61个，其中，北京、上海和广州三大城市机场货邮吞吐量占全部境内机场货邮吞吐量的44.9%，比上年提高0.9个百分点。

2021年民航业完成旅客运输量44055.74万人次

《统计公报》指出，2021年，新冠肺炎疫情对民航运输生产影响的深度和持续性超出预期。《统计公报》指出，2021年，全行业完成运输总周转量856.75亿吨公里，比上年增长7.3%。国内航线完成运输总周转量641.14亿吨公里，比上年增长9.1%，其中，港澳台航线完成3.01亿吨公里，比上年下降5.5%；国际航线完成运输总周转量215.61亿吨公里，比上年增长2.3%。

全行业完成旅客周转量6529.68亿人公里，比上年增长3.5%。国内航线完成旅客周转量6439.12亿人公里，比上年增长9.7%，其中，港澳台航线完成8.19亿人公里，比上年下降36.1%；国际航线完成旅客周转量90.56亿人公里，比上年下降79.5%。

全行业完成货邮周转量278.16亿吨公里，比上年增长15.8%。国内航线完成货邮周转量70.59亿吨公里，比上年增长4.0%，其中，港澳台航线完成2.29亿吨公里，比上年增长10.8%；国际航线完成货邮周转量207.57亿吨公里，比上年增长20.5%。

2021年，全行业完成旅客运输量44055.74万人次，比上年增长5.5%。国内航线完成旅客运输量43908.02万人次，比上年增长7.6%，其中，港澳台航线完成59.25万人次，比上年下降38.4%；国际航线完成旅客运输量147.72万人次，比上年下降84.6%。

2021年，全行业完成货邮运输量731.84万吨，比上年增长8.2%。国内航线完成货邮运输量465.14万吨，比上年增长2.6%，其中，港澳台航线完成18.99万吨，比上年增长8.0%；国际航线完成货邮运输量266.70万吨，比上年增长19.6%。

截至2021年我国民航全行业运输飞机达4054架

《统计公报》指出，截至2021年底，我国共有运输航空公司65家，比上年底净增1家。按不同所有制类别划分：国有控股公司39家，民营和民营控股公司26家。在全部运输航空公司中，全货运航空公司12家，中外合资航空公司9家，上市公司8家。截至2021年底，民航全行业运输飞机期末在册架数4054架，比上年底增加151架。

2021年，我国共有定期航班航线4864条，国内航线4585条，6其中，港澳台航线25条，国际航线279条。按重复距离计算的航线里程为1049.63万公里，按不重复距离计算的航线里程为689.78万公里。

2021年，定期航班国内通航城市（或地区）244个（不含香港、澳门和台湾地区）。我国航空公司国际定期航班通航41个国家的60个城市，内地航空公司定期航班从8个内地城市通航香港，从8个内地城市通航澳门，大陆航空公司从8个大陆城市通航台湾地区。

截至2021年底，我国境内运输机场（不含香港、澳门和台湾地区）248个，比上年底净增7个。2021年新增机场有：荆州沙市机场、九江庐山机场、菏泽牡丹机场、芜湖宣州机场、成都天府机场、郴州北湖机场、韶关丹霞机场。2021年，青岛流亭机场迁至青岛胶东机场，连云港白塔埠机场迁至连云港花果山机场。颁证运输机场按飞行区指标分类：4F级机场15个，4E级机场37个，4D级机场37个，4C级机场154个，3C级机场4个，3C级以下机场1个。

截至2021年底，全行业运输机场共有跑道275条，停机位7133个，航站楼面积1787.9万平米。

(责编：罗知之、吕骞)