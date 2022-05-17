人民网记者 赵竹青

排队买不到“冰墩墩”，还可以线上下单预定；要去陌生的地方，打开地图软件查好路线，再用打车软件提前叫车；周末不想做饭，打开外卖App下单，不一会儿就能吃上热腾腾的饭菜；身体不舒服了，先在网上挂个号，然后在约定的时间抵达医院……毫无疑问，“数字生活”已成为我们每天不可分割的一部分。

2022年5月17日，是第53个世界电信和信息社会日。自1972年新中国恢复在国际电信联盟合法席位以来，已经走过50个年头。半个世纪以来，中国作为国际电联理事国，一直积极参与各项工作，推动网络通讯产业普惠共享、健康发展。

当前，数字经济席卷全球，中国也与全世界一起，积极拥抱新机遇，大力发展数字经济，着力构建数字社会，在时代的大潮中全“数”前进。

席卷而来的“数字浪潮”

机械手臂在生产线上忙碌地上下挥舞着，自动导引运输车沿着规划路线有序装卸货物……黑龙江省某电机公司的生产车间通过对生产线进行数字化改造，生产效率提高了约40%。

“种地变得越来越轻松了。”种植户张双军感叹到。他所在的山西省临汾市某示范田，正在用无人机大队为小麦喷洒农药、农肥。

小易曾经是一家国际旅游公司的中层管理人员，新冠肺炎疫情给她的事业带来了不小的冲击。她没有悲观、抱怨，反而是抓住“风口”转型成为一名“网红主播”。如今，团队已经小有规模，收入也颇为可观。

无论是农业、工业还是服务业，越来越多的从业者都感受到了身边汹涌的“数字浪潮”。中国互联网络信息中心今年2月发布的《中国互联网络发展状况统计报告》显示，2021年，我国网民规模达10.32亿，形成全球最庞大的数字社会。

其中，短视频用户规模达9.34亿；网络购物用户规模达8.42亿；网上外卖用户5.44亿；在线办公、在线医疗用户分别达4.69亿和2.98亿，同比增长35.7%和38.7%，成为用户规模增长最快的两类应用。中国网民人均每周上网时长达到28.5个小时。

作为继农业经济、工业经济之后的主要经济形态，数字经济正向社会的各个层面渗透迸发出强劲的创新合力，带动着社会各个领域产生了深刻变革。

比如，数字经济服务政府治理。用大数据分析民生需求，对群众急难愁盼问题进行源头治理；提倡“信息多跑路、百姓少跑腿”，将政务办事流程进行数字化改革，让百姓办事“最多跑一次”……

再如，数字经济服务乡村振兴。村里的工程项目、财务开支等村务信息，通过手机就可以了解；社保、医保等业务，足不出户就可以“网上办”“掌上办”；惠农政策宣传，微信群里就能参加学习……

飞速迭代的数字技术、不断完善的数字设施、层出不穷的数字应用，推动我国一跃成为数字经济大国，体量不断创造历史新高。

数据显示，我国数字经济增加值规模由2005年的2.6万亿元，扩张到2020年的39.2万亿元，占国内生产总值比重达到38.6%。特别是2020年，受新冠肺炎疫情冲击和全球经济下行的叠加影响，我国数字经济依然保持了9.7%的高位增长，成为全国经济稳定增长的关键动力。

蓬勃生发的“黄金时代”

数字经济的快速发展，得益于顶层设计与市场创新同频共振。

党的十八大以来，党中央高度重视发展数字经济，将其上升为国家战略。先后提出要实施网络强国战略和国家大数据战略，支持基于互联网的各类创新；推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合，建设数字中国、智慧社会；发展数字经济，推进数字产业化和产业数字化，推动数字经济和实体经济深度融合，打造具有国际竞争力的数字产业集群等，并陆续出台了一系列支持政策。

政策优势与数据资源、人力资本、受众规模等市场优势相叠加，我国数字经济得到了迅速发展，在消费互联网等领域形成明显优势，成为推动世界数字经济发展的重要力量。

在基础设施方面，目前我国网络规模全球领先，拥有全球规模最大的移动宽带和光纤网络，建成5G基站近160万个，网络质量达到甚至优于世界发达国家水平。与此同时，我国累计支持全国13万个行政村光纤网络建设和6万个农村4G基站建设，行政村通宽带比例提升至100%，贫困地区通信难问题得到历史性解决。

大数据、云计算中心建设保持快速增长势头，工业互联网发展迅速，对中小企业降本增效、转型升级，实现数字化发展提供支撑。

在互联网快速发展、逐步普及的过程中，我国数字经济领域的创新创业变得越来越活跃，不断有基于新科技、新产品、新模式、新业态的新企业诞生，涌现出一批在用户规模、资本市场价值等方面均居于世界前列的平台型互联网企业，部分领域还出现了我国原创和领先的商业模式。

据工信部副部长张云明介绍，目前5G应用涵盖交通、医疗、教育、文旅等诸多生活领域，案例累计超过2万个。工业互联网已应用于45个国民经济大类，涵盖研发设计、生产制造、营销服务等各个环节，产业规模迈过万亿元大关。

以“5G+工业互联网”为例，在协同研发设计、远程设备操控、设备协同作业、柔性生产制造、现场辅助装配、机器视觉质检、设备故障诊断、厂区智能物流、无人智能巡检、生产现场监测等场景率先实现应用，成为当前产业热情度最高、创新最活跃、成效最显著的领域之一。

记者了解到，当前，全国“5G+工业互联网”在建项目已超1800个，覆盖电子设备制造、装备制造、钢铁、采矿、电力等20余个国民经济重点行业和领域，将有力助推实体经济向数字化、网络化、智能化转型升级。

随着中国数字经济的不断发展，政策红利持续释放，国内外企业创新热情也持续高涨。

“近年来，数字经济成为推动消费升级、稳定经济增长的关键动力，并不断加深与实体经济的融合。以5G、AI、物联网、扩展现实等为代表的数字技术，正在为经济发展和产业变革注入全新动能与活力。”高通公司中国区董事长孟樸表示，在这一过程中，中国企业有效利用全球科技要素和市场资源，结合本土创新，以高质量供给，创造和引领全球消费需求。在此过程中，高通希望通过“统一的技术路线图”，推动众多行业融合创新，并协同更多生态伙伴，共同开拓更大的发展空间，打造数字经济“中国动力”。

振奋人心的“中国愿景”

今年年初，国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》，从顶层设计出发，擘画出一条转变传统发展方式、加快补齐短板弱项、提高我国数字经济治理水平的高质量发展路径图。

“东数西算”就是其中的代表性工程。今年2月，这一工程正式全面启动，把东部算力需求以及大量生产生活数据输送到西部地区进行存储、计算、反馈，并在西部地区建立国家算力枢纽节点，通过8个国家算力枢纽节点和10个国家数据中心集群，统筹布局，打造“全国算力一张网”，有助于改善数字基础设施不平衡现状，最大限度发挥数据要素的价值。这项被称为新时代“南水北调”的工程无疑将为我国数字经济发展打造新优势。

规划引领，基础先行。为未来数字经济发展蓄力，大规模新基建计划正在全国各地陆续启动。中央正在加大对云计算、大数据、人工智能、5G、工业互联网等新型信息基础设施的投资，多个省份也相继推出总额数万亿元人民币的新基建计划。

5G在覆盖面加大的同时，技术的进化并未止步，性能也在不断提升。近日，华为无线网络产品线副总裁甘斌透露，5.5G能够进一步拓展5G网络的应用场景，其产业愿景已成业界共识。“面向2025年5.5G规模商用，我国已经开启产业构建新征程。”

“接下来，我们需要围绕建网模式进行探讨，通过‘1+1+N’建网理念，实现泛在万兆体验和千亿联接能力，在超大带宽、上行频谱重构、ELAA-MM、绿色空口、内生智能等关键要素持续技术创新。”他说。

地方政府也积极布局数字经济，先后提出未来5年的增长目标。江苏省提出，到2025年，江苏数字经济发展水平位居全国前列，数字经济核心产业增加值占地区生产总值比重达到13.5%左右；武汉市提出，到2026年，数字经济核心产业增加值占GDP比重超过14%，力争到2035年，建成数字经济一线城市……

星光不负赶路人。中国的数字经济，正面临着前所未有的发展时机。面向未来，充分发挥我国体制机制优势，下好全国一盘棋，定能抓住时代赋予的机遇，开拓新蓝海、催生新动能、实现新发展、创造新辉煌。

(责编：赵竹青、吕骞)