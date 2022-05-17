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4月银行结售汇顺差1224亿元人民币 跨境资金流动总体形势保持稳定

2022年05月17日17:30 | 来源：人民网
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人民网北京5月17日电 （记者罗知之）据国家外汇管理局官网消息，数据显示，4月银行结汇14764亿元人民币，售汇13540亿元人民币，结售汇顺差1224亿元人民币。4月银行代客涉外收入32489亿元人民币，对外付款31446亿元人民币，涉外收付款顺差1043亿元人民币。国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示，当前我国跨境资金流动总体形势保持稳定。

具体来看，一是银行结售汇延续顺差态势，4月顺差规模为190亿美元，与一季度月均顺差基本相当，远高于2021年同期水平；二是跨境资金净流入环比增长，4月企业、个人等非银行部门涉外收支顺差162亿美元，较3月增长57%。

“贸易、投资等实体经济相关跨境资金净流入维持较高水平。4月，货物贸易跨境收支顺差443亿美元，来华直接投资项下资金净流入184亿美元，较一季度月均水平分别增长2%和6%，同比分别增长2.8倍和1.2倍。今年以来，货物贸易、直接投资等实体经济相关资金稳步流入，继续发挥稳定跨境资金流动的基本盘作用。此外，4月服务贸易涉外收支逆差进一步收窄，对外直接投资延续平稳有序的发展态势。”王春英说。

(责编：罗知之、吕骞)

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