交通运输部：全国交通网络总体通畅 过度管控问题动态清零
2022年05月26日11:17 | 来源：人民网
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交通运输部运输服务司副司长李华强。交通运输部官网截图
人民网北京5月26日电 （记者王连香）26日，在交通运输部举办的5月份例行新闻发布会上，交通运输部运输服务司副司长李华强表示，自5月4日起，全国临时关闭关停的高速公路收费站、服务区实现动态清零；自5月10日起，因疫情防控导致物资运输受阻的村庄数实现动态清零。
李华强介绍，当前，全国交通网络总体通畅，过度管控问题动态清零，查验不劝返、检测不等待、核酸不重检、政策不加码等车辆通行要求，总体落实到位。
李华强指出，近一周，浦东机场日均货邮吞吐量，高峰时段已恢复至疫情前的八成左右；白云机场已基本恢复到正常水平。
下一步，交通运输部将细化工作部署，高效统筹好疫情防控和物流保通保畅工作，为保障人民群众正常生产生活、保持经济社会健康稳定运行提供更有力支撑。
(责编：王连香、高雷)
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