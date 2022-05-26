交通运输部新闻发言人刘鹏飞。交通运输部官网截图

人民网北京5月26日电 （记者王连香）26日，在交通运输部举办的5月份例行新闻发布会上，交通运输部新闻发言人刘鹏飞公布了全国港口航道主要生产指标数据。数据显示，5月以来，全国港口航道保持畅通，主要生产指标稳定向好。

具体来看，5月1日-24日，全国重点监测港口完成货物吞吐量7.9亿吨，环比4月同期增长4.2%，同比去年5月下降0.7%；完成集装箱吞吐量1769万标箱，环比4月同期增长5.4%，同比去年5月增长3%。

长三角港口集装箱日均吞吐量25.47万标箱，环比4月日均增长4.4%，同比去年5月日均增长1.2%；其中上海港集装箱日均吞吐量10.75万标箱，环比4月日均增长4.6%，已恢复到去年同期日均量的84%，并继续呈恢复性增长态势；长江三峡和西江长洲船闸共通过货物2550.7万吨，环比4月同期增长14.1%，同比去年5月下降0.4%。

刘鹏飞表示，将充分发挥物流保通保畅工作机制作用，以长三角、京津冀、粤港澳大湾区为重点，强化港口航道协调调度和区域联动，努力统筹好港航安全生产、疫情防控和保通保畅工作，并从以下三方面开展重点工作。

一是保重点港口生产平稳增长。保障重点港口全天候作业，协调班轮公司保障上海港等港口出口航线船舶运力和舱位，大力推进“公改水”“公改铁”，及时协调解决前期上海港公路集疏运不畅等问题，着力提升港口集疏运能力。

二是保航道运行畅通有序。动态跟踪航道、通航建筑物、水上服务区运行情况，及时协调解决个别船闸运行不畅问题，指导部分船闸做好施工期通航保障，通过采取优化调度、深入挖潜等措施提高通航效率。

三是保安全生产和疫情防控。5月16日，交通运输部印发《关于进一步加强航道通航建筑物疫情防控和保通保畅及安全生产工作的通知》，指导各地切实做好航道、通航建筑物和水上服务区疫情防控、防汛防台、巡查维护等工作。强化高风险岗位人员闭环管理，严防疫情向港区和通航建筑物扩散，同时加大对一线从业人员的关心关爱力度。

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