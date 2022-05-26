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4月份规上电子制造业同比增长4.9% 表现出较强韧性

2022年05月26日10:02 | 来源：人民网
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人民网北京5月26日电 （记者申佳平）据中国信息通信研究院消息，2022年前4个月，规模以上电子制造业增加值同比增长10.7%，高于工业总体4.2个百分点，是31个制造业大类行业中增长最快的行业。其中，4月份规模以上电子制造业增加值同比增长4.9%，较3月增速回落7.6个百分点，相比规上工业增速大幅回落至-2.9%，电子制造业仍表现出较强增长韧性，为工业增长提供了有力支撑。

电子制造业增加值累计增速。数据来源：国家统计局，中国信通院整理

同时，投资继续保持高速增长。2022年前4个月，电子制造业固定资产投资增速为22.1%，高于全国工业投资增速9.4个百分点，继续保持两位数高速增长，为后续电子制造业增长提供有力支撑。

此外，出口增速有所回落。2022年前4个月，受去年同期基数较高，以及疫情导致停工停产、港口停运，部分出口订单不能按时交付等因素影响，电子制造业出口交货值同比增长6.5%，较全国工业总体低3.4个百分点；增速较上月回落4.9个百分点，降幅与工业总体基本持平。其中，集成电路、手机、笔记本电脑产品出口金额（按美元计）累计同比增速分别回落至17.4%、2.2%、4.3%。

值得注意的是，4月份集成电路、手机、电子计算机整机、微型电子计算机产量同比下降12.1%、1.6%、14.4%、16.8%，较上月增速分别回落6个、4.4个、9.6个、12.9个百分点。

(责编：申佳平、高雷)

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