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设计时速350公里！两条高铁项目建设取得新进展（组图）

2022年05月26日09:59 | 来源：人民网
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湛江湾海底隧道。中国铁路广州局供图
湛江湾海底隧道。中国铁路广州局供图
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人民网北京5月26日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团消息，5月份以来，我国多个铁路建设项目在做好疫情防控的同时，加强施工组织与安全管理。其中，广湛高铁湛江湾海底隧道工程、福厦高铁接触网工程近日取得新进展，这两条设计时速350公里的高铁项目正在持续推进。

据介绍，广湛高铁正线全长401公里，自广州站引出，向西经佛山、肇庆、云浮、阳江、茂名、湛江，终至湛江北站，设计时速350公里。

广湛高铁通车后，将实现广州中心城区与湛江中心城区90分钟互达，在广东对外合作“陆海内外联动、东西双向互济”发展中发挥重要引领作用，对提升粤西地区区域经济地位，升级优化交通布局都具有重要推动作用。

据悉，福厦高铁是国家“八纵八横”高速铁路网中沿海通道的重要组成部分，也是我国首条跨海高铁。线路北起福州市，南至厦门和漳州市，全长277.42公里，设计时速350公里，共设福州南、福清西、莆田、泉港、泉州东、泉州南、厦门北、漳州8座车站。

福厦高铁是加强福建与长三角、珠三角联系的重要纽带，将成为国内第一条真正意义上的跨海高铁，对打通东南沿海高速铁路大通道、构建现代化综合交通运输体系、推动沿线新型城镇化建设具有重要意义。

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