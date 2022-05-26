人民网北京5月26日电 （记者王仁宏）据农业农村部消息，日前，农业农村部印发通知，部署实施2022年公海自主休渔措施。今年，首次在印度洋北部公海海域试行自主休渔，加上之前已经实施自主休渔的大西洋公海部分海域、东太平洋公海部分海域，自此，我国远洋渔业作业海域中，所有目前尚无国际区域性渔业组织管理的公海海域（或鱼种）均已纳入自主休渔范围。

自主休渔期间，我国所有鱿鱼钓、拖网、灯光围网（敷网和罩网）等远洋渔船（不含金枪鱼延绳钓、金枪鱼围网渔船）停止在休渔海域捕捞作业。根据通知要求，今年实施公海自主休渔的时间和海域具体为：7月1日至9月30日，32°S—44°S、48°W—60°W之间的西南大西洋公海海域；9月1日至11月30日，5°N—5°S、110°W—95°W之间的东太平洋公海海域；7月1日至9月30日，0°N—22°N、55°E—70°E之间的印度洋北部公海海域（不含南印度洋渔业协定管辖海域）。

2020年以来，我国连续两年在西南大西洋、东太平洋等公海重点渔场，实行自主休渔措施。在各地渔业主管部门、行业协会、科研院所和远洋渔业企业的共同努力下，自主休渔措施得到全面有效落实。两年休渔共涉及70家远洋渔业企业，约1500艘次以鱿鱼为主捕品种的远洋鱿钓渔船、拖网渔船，均未发生违规行为。据相关科研机构监测分析，在西南大西洋和东太平洋公海休渔海域，休渔后鱿鱼胴长组成及生长发育情况均有明显增长或改善，单船产量较休渔前也有一定提升，资源状况正在好转，休渔成效初步显现，取得了良好的生态、经济和社会效益。

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