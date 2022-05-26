人民网北京5月26日电 （记者申佳平）据中国信息通信研究院消息，2022年4月份，相较于汽车整体产销同比分别下降46.1%和47.6%，新能源汽车产销两端同比均取得40%以上增长，当月市场渗透率达到25.3%，对汽车行业增长的贡献不断增强。

新能源汽车月度产销情况。数据来源：中国汽车工业协会，中国信通院整理

数据显示，4月份，我国新能源汽车产销分别完成31.2万辆和29.9万辆，同比分别增长43.9%和44.6%，增速较上月出现明显回落。相较于汽车行业整体产销分别同比下降了46.1%和47.6%，新能源汽车产销同比实现40%以上增长已属难得。

纯电动车月度产销情况。数据来源：中国汽车工业协会，中国信通院整理

同时，4月份纯电动车产销环比下降近4成。4月份，纯电动车产销分别完成24.2万辆和23.1万辆，同比分别增长33%和34.6%，环比分别下降36%和42%，受疫情影响尤为显著。插电式混动汽车保持较快增长。4月份，插电式混动汽车产销分别完成6.9万辆和6.8万辆，同比分别增长1.04倍和94%，产销增速虽有所放缓，仍保持近100%的较高水平。

新能源汽车市场渗透率走势。数据来源：中国汽车工业协会，中国信通院整理

此外，市场渗透率继续提升，行业贡献不断增强。4月份，我国新能源汽车销量超过汽车总销量的四分之一，当月市场渗透率达到25.3%，近一年累计市场渗透率达到16.7%，新能源汽车对汽车行业整体的贡献不断增强。4月出口首次出现负增长。4月份，我国新能源汽车出口1.1万辆，连续3个月下降，出口量同比下降54%，自2021年1月有统计以来首次出现月度负增长。

值得关注的是，4月中下旬，受疫情影响停产的特斯拉、上汽等整车企业及相关配套供应企业陆续复工复产，随着物流及供应链逐步通畅，新能源汽车产销有望实现稳步回升。

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