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全国节能宣传周将于6月13日开启 国家发改委等部门公布宣传重点

2022年05月26日09:34 | 来源：人民网
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人民网北京5月26日电 （记者申佳平）据国家发展改革委官网消息，为广泛开展节能降碳宣传教育，大力倡导绿色低碳生产生活方式，积极营造节能降碳浓厚氛围，加快促进经济社会发展全面绿色转型，2022年全国节能宣传周定为6月13日至19日，全国低碳日定为6月15日。

据了解，今年全国节能宣传周活动主题是“绿色低碳，节能先行”。全国低碳日活动主题是“落实‘双碳’行动，共建美丽家园”。

国家发展改革委表示，全国节能宣传周期间将会同有关部门和单位围绕宣传主题，深入开展相关宣传活动，进一步普及生态文明、绿色发展理念和知识，营造简约适度、绿色低碳、文明健康的社会风尚，不断增强全社会节能降碳意识和能力。各地区、各有关部门和单位要围绕宣传重点、创新宣传方式、加大宣传力度，组织动员社会各界积极参与；要采用活泼新颖多样、群众喜闻乐见的宣传手段，充分发挥电视、广播、报纸等传统媒体优势，积极运用网站及微信、微博、短视频、直播等新兴媒体，深入开展具有行业特点和地方特色的宣传活动；要加强与网络、通讯、交通、城管等部门的衔接，妥善做好相关宣传材料的推送、发布、播放及张贴等工作。

同时，全国低碳日当天，生态环境部将会同有关部门和单位围绕宣传主题，开展“线上+线下”宣传活动，深入宣传低碳发展理念，普及应对气候变化知识，提升公众低碳意识，倡导公众选择简约适度、绿色低碳的生活方式。鼓励各地区、各有关部门和单位围绕活动主题和宣传重点，结合工作实际开展内容丰富、形式多样、各具特色的低碳宣传活动，动员全社会广泛参与低碳行动，培育引领低碳新风尚。

此外，按照要求，教育部、科技部、工业和信息化部、住房城乡建设部等部门还将根据节能宣传周和低碳日主题，结合重点内容，组织安排好相关活动。

(责编：申佳平、高雷)

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