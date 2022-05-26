金砖国家航天合作联委会第一次会议以视频方式举行。国家航天局供图

人民网北京5月26日电 （记者赵竹青）记者从国家航天局获悉，5月25日晚，金砖国家航天合作联委会第一次会议以视频方式顺利举行，标志着金砖国家航天合作联委会正式成立，正式开启了金砖国家遥感卫星星座联合观测及数据共享合作的新篇章。中国国家航天局局长张克俭担任本年度联委会主席。巴西航天局局长卡洛斯·德莫拉，俄罗斯国家航天公司总经理罗戈津，印度空间研究组织主席索马纳特，南非国家航天局代表伯格尔总工程师作为联委会成员出席会议。

张克俭指出，联委会的成立将引导金砖遥感卫星星座合作更好地服务于金砖国家经济社会发展，在环境保护、防灾减灾、应对气候变化等领域促进金砖国家航天机构开展更高水平合作，实现数据高效共享和有效利用，为金砖国家战略合作作出新贡献，提供新动力。

会上，五国航天机构分别介绍了过去一年来各国开展的航天活动以及关于《金砖国家遥感卫星星座合作协定》的执行情况，审议通过了《金砖国家航天合作联委会职权文件》《金砖国家遥感卫星星座数据交换技术规范》和《金砖国家遥感卫星星座联合观测实施程序》。

与会代表对金砖国家航天合作联委会的成立表示祝贺，对金砖国家航天机构制定遥感卫星星座数据交换和联合观测工作程序表示满意，赞赏启动星座数据共享与交换工作，欢迎金砖国家遥感卫星星座数据与应用中心（中国）设立。与会代表一致同意充分发挥金砖国家航天联委会作用，不断提升金砖国家遥感卫星星座能力，齐心协力发挥好星座数据效能，共同助力金砖国家经济社会可持续发展。

据悉，2015年，中国国家航天局发起金砖国家遥感卫星星座合作倡议。2021年8月，五国航天机构共同签署了关于金砖国家遥感卫星星座合作的协定，明确了“六星五站”的合作方案。星座由金砖国家现有卫星组成，包括中国的高分六号卫星和资源三号02星、中国和巴西联合研制的中巴地球资源卫星04星、俄罗斯老人星五系1颗星以及印度资源卫星二号和二号A星。位于中国三亚、巴西库亚巴、俄罗斯莫斯科地区、印度沙德纳加尔-海得拉巴和南非哈特比斯霍克的地面站均可获取星座卫星数据。今年中国航天日期间，中国国家航天局决定在海南文昌国际航天城设立国家航天局卫星数据与应用国际合作中心，作为金砖国家遥感卫星星座数据与应用（中国）中心，负责推动星座建设协调、数据接收、处理分发和应用推广，助力金砖星座的全面建设，为推动构建人类命运共同体贡献中国力量。

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