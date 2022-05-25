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中税协印发通知要求全行业加强自律管理 助力落实留抵退税政策

2022年05月25日20:30 | 来源：人民网
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人民网北京5月25日电 （记者车柯蒙）据中国注册税务师协会网站消息，日前，中国注册税务师协会印发了《关于加强行业自律管理助力落实大规模增值税留抵退税政策的通知》（以下简称《通知》），要求各地注册税务师协会教育引导会员切实发挥好涉税专业服务作用，进一步规范涉税代理服务行为，强化行业自律管理，助力落实大规模增值税留抵退税政策。

《通知》指出，实施大规模增值税留抵退税政策，是稳定预期、助企纾困的关键一招。税务师行业要提高政治站位，切实把思想和行动统一到党中央、国务院的决策部署上来，依法规范准确帮助纳税人享受政策，从实从细抓好行业自律管理，恪守职业道德指引，规范日常执业行为，积极推动政策落地见效。

《通知》要求，各地注册税务师协会要进一步规范涉税代理服务行为,引导会员以守法、自律、诚信、规范为目标开展经营，依法依规提供专业服务,指导会员正确理解和掌握增值税留抵退税政策，积极防范代理风险。各税务师事务所及其从业人员要强化行业自律管理，坚决抵制通过钻政策空子诱导、教唆纳税人骗取留抵退税等违规违法行为；坚决不参与、不开展涉嫌骗取留抵退税的代理业务；坚决不通过各类自媒体、互联网平台发布涉及歪曲解读留抵退税政策的虚假宣传及广告信息；坚决守牢诚信、规范执业底线，积极配合税务部门服务好广大纳税人缴费人。各地注册税务师协会要教育引导从业人员严守行业职业道德规范和国家法律法规，提醒广大从业人员防范职业风险。要对违规违法代理骗取留抵退税行为“零容忍”，发现一起、查处一起。

《通知》提出，各地注册税务师协会要把代理申请增值税留抵退税业务作为重点内容开展自律检查，及时纠正不遵守行业自律管理规定和税收法律法规的行为，严格依规进行惩戒。要联合相关行业协会，促进协同共治，形成自律管理合力。

(责编：孙红丽、高雷)

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