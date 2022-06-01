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“六·一”策划 | 9组数据看我国儿童事业发展成绩单

人民网记者 王连香
2022年06月01日08:02 | 来源：人民网
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少年儿童是祖国的花朵，是民族的希望。此前，国家统计局发布的《中国儿童发展纲要（2011—2020年）》终期统计监测报告显示，2011到2020的十年间，我国儿童健康状况持续改善，受教育水平不断提高，福利水平稳步提升，成长发展环境进一步优化，保护儿童的法规体系和体制机制进一步健全。在六一儿童节来临之际，人民网用9组数据梳理我国儿童事业发展成绩单。

设计：焦前程 （实习生）

资料来源：国家统计局

(责编：王连香、吕骞)

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