少年儿童是祖国的花朵，是民族的希望。此前，国家统计局发布的《中国儿童发展纲要（2011—2020年）》终期统计监测报告显示，2011到2020的十年间，我国儿童健康状况持续改善，受教育水平不断提高，福利水平稳步提升，成长发展环境进一步优化，保护儿童的法规体系和体制机制进一步健全。在六一儿童节来临之际，人民网用9组数据梳理我国儿童事业发展成绩单。