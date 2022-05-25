谢艺观

“您好肯德基，没有可达鸭”，能让肯德基店员一开口就对顾客说出这句话，足见可达鸭的人气。

“魔性”的舞姿配上复古的音乐，近日可达鸭音乐盒一推出就俘获不少人的心。明明是六一儿童节的限定，却让众多大人们无法拒绝这只会跳舞的鸭子。

有人甚至调侃，“六一儿童节小孩想要的礼物是平板、手机、switch，而大人想要的礼物是肯德基的可达鸭。”

肯德基官方微博发布的宣传图。

线下一“鸭”难求

这只“憨态可掬”的鸭子，对于很多人来说并不陌生。公开资料显示，可达鸭是日本任天堂公司发行的掌机游戏系列《宝可梦》中登场宝可梦的一种。

作为经典IP，这一次肯德基与宝可梦合作，就选定了它和另一个经典IP皮卡丘，推出了可达鸭音乐盒、皮卡丘郊游水壶和皮卡丘八音盒3款宝可梦超大玩具。

据肯德基介绍，儿童节套餐自2022年5月21日起上市，买儿童节套餐含宝可梦超大玩具1个。3款玩具随机发放，当日款式以餐厅实际供应为准。套餐全国限量总计221万份，售完即止。

虽然此前肯德基就曾推出过可达鸭限定玩具，但这次又“唱”又舞的可达鸭火爆程度超出想象。

“可达鸭为什么这么火”成为热门话题，不少网友留言：“想要一只可达鸭，怎么那么难？”“跑遍周围所有门店，都买不到一只可达鸭。”一时之间，一“鸭”难求。

24日，中新财经记者对多家北京肯德基门店进行咨询，店员均表示，店里可达鸭玩具已售空。

“可达鸭21日上的那天就已经卖完了，其他两款也都在24日卖光了。”北京丰台区一家肯德基门店店员告诉记者。

线上却有很多“鸭”

实体店到处买不到可达鸭音乐盒的时候，在电商平台上，不少商家却在售卖该款玩具。

中新财经记者注意到，线上价格明显比实体店59-109元不等的套餐价格高。目前部分线上店铺，可达鸭音乐盒标价已超200元，还不包括餐品。

与此同时，在二手电商平台上，也出现了很多转卖肯德基可达鸭音乐盒的帖子。转卖价格集中在60元至100元之间，但亦有卖家标价几百元甚至上千元。

有肯德基门店的工作人员告诉记者，“可达鸭这款原本分过来的货就较少，自己也没有收到补货信息，估计应该是没有了。”

但记者注意到，二手电商平台上，一些卖家晒出的图片中，显示有不少现货，部分卖家还表示可以批发，甚至有卖家开启预售模式。这也遭到了消费者的质疑。

“还没到六一，可达鸭就没了，倒卖可达鸭的黄牛倒是一大堆。”不少网友在肯德基官方微博下评论，有的甚至怀疑是不是有内部员工倒卖，“四线城市发售第一天不到两小时，全市门店都没有，怎么可能没有内部员工倒卖。”“二手平台上活动没开始的时候就有卖全套的了，内部是不是提前倒卖了。”

据澎湃新闻等媒体报道，24日，肯德基在APP上发布声明：近期有消费者反映有人加价出售肯德基玩具，公司坚决不予支持，该行为纯属为个人行为与公司无关。此次玩具个别款式数量有限，加之供应、物流等原因，正在紧急调配中，请您通过官方渠道下单。

但截至发稿时，身在北京的记者并没有在肯德基官方APP上看到上述声明。

另据新京报报道，肯德基相关工作人员表示，目前App的公告只有上海区域的App用户可以看到。声明中的调配方案，目前也只针对上海，其他城市的调配补货方案还未知。

“代吃”、“替吃”现象卷土重来

由于3款玩具是随机发放，同时限定套餐为双人餐或家庭桶形式，有网友表示，“如果你想拥有一个可达鸭，就得吃下一堆KFC。”

这也衍生了“代吃”服务。中新财经记者在社交媒体上搜索“代吃肯德基”，会出现多个出价寻代吃、出价接代吃的评论，如，“找个可达鸭代吃，70寄普邮给我，套餐请你吃”“接可达鸭代吃，109元套餐，需要出邮费。”

随着可达鸭音乐盒的火爆，在二手电商平台上，也出现了找代吃和接代吃的单子，标价多为60多元。

这已不是肯德基第一次因为玩具出现“代吃”服务。

2022年1月，肯德基曾推出肯德基中国35周年KFC X DIMOO限定款盲盒。由于有消费者为了集齐全套肯德基盲盒不惜一次性斥资10494元购买106份套餐，还有消费者为“求娃”而购买“代吃”服务，即雇人代买代吃套餐而获得盲盒。

随后，这一现象被中消协点名批评，“以限量款盲盒销售则是以‘饥饿营销’手段刺激消费，容易导致消费者为了获得限量款盲盒而冲动消费，并因超量购买造成无谓的食品浪费。”

同时，中消协倡导消费者共同抵制盲目消费、冲动消费、超额消费等不良消费行为。

(责编：申佳平、陈键)