刘 艳 符晓波

5月23日，第六届金砖国家工业部长会议在福建厦门以视频会晤的形式举行，并通过《第六届金砖国家工业部长会议联合宣言》倡议，金砖国家深化产业合作，共同营造开放、公平、活力、韧性的发展环境，构筑稳定、安全、互利的产业链供应链合作体系，推动工业经济加快复苏与增长。

会议期间还举行了金砖国家工业互联网与数字制造发展论坛并发布《金砖国家制造业数字化转型合作倡议》（以下简称倡议）。

部长会议强化新工业革命伙伴关系

在回顾自2015年第一届工业部长会议以来取得的进展时，工业和信息化部部长肖亚庆指出，在各方共同努力下，金砖国家新工业革命伙伴关系得以建立，金砖创新基地应运而生，金砖工业务实合作成果渐显。

全球产业链供应链尚未从过去两年的新冠肺炎疫情冲击中恢复，给工业发展带来诸多不确定性。

肖亚庆表示，当前，百年变局和新冠肺炎疫情交织，中国政府积极采取措施，高效统筹疫情防控和经济社会发展，把稳定工业经济增长置于宏观政策的突出位置，保持了工业生产大局总体稳定。中国工业经济长期向好的态势没有改变，高技术制造业持续保持较强增长势头，充分彰显了中国工业体系的韧性与活力。

肖亚庆说：“中方愿与各方一道共同深化新工业革命领域创新合作，推动实现更加强劲、健康、韧性的可持续发展。”

据了解，中国工业和信息化部将与金砖国家工业主管部门，充分利用金砖创新基地、工业能力中心等机制，搭建金砖国家工业合作网络，促进资金、货物、人员、技术、服务自由流通，形成产业链供应链利益共同体。

工业互联网等新一代信息技术是破局关键

倡议提出，在凝聚数字化发展、建设通达的数字基础设施、充分激发数据要素价值、加快制造业数字化转型、助力中小微企业包容增长、培育数字化新模式新业态、深化数字化绿色化协同、加强国际人才交流合作、共建开放协同新生态、构建多边国际合作机制方面达成10点共识。

后疫情时代与数字化变革交织叠加，当务之急是快速实现经济复苏。

肖亚庆指出，近年来，我国牢牢把握信息革命的历史机遇，以智能制造为主攻方向，加快数字化、网络化、智能化技术在制造业各领域的应用，带动了产业技术变革和优化升级，为经济发展注入了新动能。

如福建省委书记、省人大常委会主任尹力所言，信息化是现代化的重要引擎，发展工业互联网和数字制造对推动高质量发展十分重要。

南非贸易、工业和竞争部部长表示，对于非洲而言，先进制造和数字化技术能够帮助当地更好开展相应的制造业，实现工业转型。“我们需要抓住这样的契机加强新技术的融合、生产体系数字化、数字基础设施建设。我们非常期待能够在这次论坛给我们提供的合作交流契机，深化我们在工业互联网、疫苗、抗疫、数字经济、数字制造以及相关行业的合作。”

倡议指出，作为新一代信息通信技术与工业经济深度融合的新型基础设施、应用模式和工业生态，工业互联网通过对人、机、物、系统等的全面连接，构建起覆盖全产业链、全价值链的全新制造和服务体系，为工业乃至产业数字化、网络化、智能化发展提供了实现途径。

TCL创始人、董事长李东生强调，当前中国制造业高质量发展机遇和挑战并存，工业互联网等新一代信息技术是破局关键。

李东生说：“近两年新冠肺炎疫情和国际政治经济形势变动给全球及中国经济发展带来了极大不确定性。越是在困难的环境，越是需要工业互联网这类新兴技术实现产业发展方式的转变和产业链位置的提升，增强我国制造业的发展韧劲、效率和质量。工业互联网为全球各国实现绿色复苏和持续发展提供了共同机遇和技术动力。”

与会代表认为，工业互联网蓬勃发展、创新活跃，正在深刻影响制造业生产方式、企业形态和业务模式，召开此次论坛对于深化各国在工业互联网、数字化转型等领域交流合作，进一步夯实金砖国家新工业革命伙伴关系具有重要作用。

(责编：申佳平、陈键)