张盖伦

“取出这个气孔针，扎到什么位置，放在哪里，还记不记得？”去年，一则清华大学基础工业训练中心的铸造课短视频火了，获得百万点赞。授课老师扎着马尾，穿一身黑色T恤，身前是堆满黑色粉末的操作台。“位置确定了，深度怎么确定？看，用气孔针量一下剩下的距离。”她一边拿着工具在操作台侧比划着一边说道，“手指向下8到10个毫米，咱们扎气孔。”动作行云流水，一气呵成。

5月24日，在教育部介绍职业教育发展情况的新闻发布会上，这位教师也通过远程连线的方式介绍了相关情况。她叫邢小颖，毕业于陕西工业职业技术学院。没错，一所职业院校。

“可能职校毕业生给顶尖学府的学生讲课，会让很多人觉得不可思议。”邢小颖分享了自己十年来的故事。

2011年，邢小颖考入陕西工业职业技术学院，因为“听说材料专业的毕业生很抢手”，她选择了材料成型与控制技术专业。在校三年，她待的最多的地方就是实训基地。每次实训课，邢小颖都是第一个到，提前做准备，课上拆了练、练了拆。“通过反复实操，一项项技能就这样被我熟练掌握，为我以后的工作奠定了坚实基础。”

2014年，邢小颖以专业综合排名第一的成绩被推荐到清华大学基础工业训练中心任教，和她一样在清华大学任职的陕西工业职业技术学院毕业生前后有5批13人。在职业院校学习时，那些超过总学时一半的实训课，让他们掌握了扎实的专业技能，成为他们能够在清华大学为本科生讲授实践课的根本原因。

有学生说：“邢老师的动作特别利索，我们要干半小时的活，她10分钟之内就能搞定。”也有学生说：“小颖老师讲课富有激情、风趣幽默、妙语连珠，简直是宝藏老师。”

有时，学生也会问到她的毕业院校。邢小颖毫不避讳：“我会从容地告诉他们，我是高职毕业的。”

2015年，邢小颖报考了中国地质大学的专升本，2017年顺利拿到学士学位。工作之余，她在专业领域做研究、发论文、申请专利，2021年获评工程师职称。一位职校毕业生，不断提升自己，就这样站稳了我国最高学府的讲台。

“邢小颖老师的成长经历也是很多职校毕业生的典型代表。”新闻发布会上，国家教育行政学院职业教育研究中心主任邢晖指出，十年来，职业教育的“样子”更好了。职业院校整体实力逐年增强；中职就业率（含升学）持续在96%以上，高职在91%以上，高于普通高校的平均值；职业院校的社会服务贡献率也显著增强，在现代制造业、战略性新兴产业和现代服务业等领域，一线新增从业人员中70%以上来自职业院校毕业生。“家长和学生对职教的态度越来越主动客观了，职业教育开始从‘别人家孩子的教育’变成‘自己家孩子的选择’。”邢晖说。

教育部职业教育与成人教育司司长陈子季介绍，十年来，职业学校的学生“有学头、有盼头、有奔头”。党的十八大以来，党中央国务院高度重视职业教育，加大力度推动职业教育改革发展，不断增强职业教育对经济社会发展需求的适应性。不同层次职业教育有效贯通，职校学生发展力更足。新修订的职业教育法为普通高等学校设置职业本科教育专业、专科层次职业学校设置职业本科教育专业预留了空间，职业学校的学生不仅可以读大专，还可以上本科，职业教育吸引力、影响力不断提高。

“过去这十年，是职业教育给了我人生出彩的机会。”邢小颖最后说，“职业院校毕业的我们，也可以看到更高、更远、更广阔的世界，也会有多元的发展路径和出彩的人生。我们应找到自己热爱的领域，并为之持续努力，因为，机会总会留给不断努力的人。”

(责编：申佳平、陈键)