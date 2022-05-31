国家发展改革委5月31日在线上召开新闻发布会。

人民网北京5月31日电 （记者乔雪峰）5月31日，国家发改委召开新闻发布会，解读国务院常务会议部署的扎实稳住经济一揽子政策措施有关情况。

“预计2022年底，累计完成新改建农村公路15万公里、实施农村公路安全生命防护工程8万公里、改造农村公路危桥8000座。”交通运输部副部长赵冲久在发布会上表示，交通运输部正在研究制定农村公路扩投资稳就业更好服务乡村振兴的实施方案，计划在今年原定目标的基础上，再新增完成新改建农村公路3万公里、实施农村公路安全生命防护工程3万公里、改造农村公路危桥3000座。

赵冲久表示，为确保任务目标顺利完成，交通运输部将组织各地认真实施五大工程。

一是骨干路网提档升级工程。总体按照三级及以上等级技术标准，加快推进以乡镇及主要经济节点为网点的对外快速骨干农村公路建设，有条件的地区推动乡镇对外双通道建设，有序实施老旧公路改造和过窄农村公路拓宽改造建设。加强革命老区、民族地区、边疆地区、欠发达地区、垦区林区等农村公路建设。

二是基础路网延伸完善工程。推动农村公路建设项目更多向进村入户倾斜。因地制宜推进较大人口规模自然村（组）、抵边自然村通硬化路建设。有序实施具备条件的建制村双车道公路建设。

三是安全保障能力提升工程。开展公路安全设施和交通秩序管理精细化提升行动，以急弯陡坡、临水临崖、路侧险要、平交路口和低荷载等级桥梁等为重点，加强农村公路及其桥梁隧道隐患排查整治，实施和完善农村公路安全生命防护工程。

四是产业融合发展工程。大力发展“农村公路+”模式，促进农村公路与产业深度融合发展，加快乡村产业路、旅游路、资源路建设。

五是服务水平提升工程。以交旅融合路段为重点，完善农村公路沿线服务设施，有效利用农村客货场站、养护道班等设施以及农村公路沿线闲置土地资源，拓展开发停车、充电、购物、休闲、观光、旅游咨询等服务功能。

赵冲久表示，交通运输部将指导各地建立健全农村劳动力参与“四好农村路”建设的长效机制，带动当地农村劳动力就近就业增收。

(责编：杨虞波罗、吕骞)