本报记者 何 勇 申智林

湖南省桑植县洪家关白族乡贺龙故居前，一座古朴的木制风雨桥横亘在玉泉河之上。1935年，红二方面军从桑植县刘家坪白族乡开始长征前，贺龙走过这座桥，沿着山间羊肠小道，与部队会合。

湘鄂渝黔革命老区地处武陵山区，这里群峰环绕、沟深壑险。当年红军长征需要克服的道道天险，也是长期束缚当地经济发展的重重关隘。

2013年11月3日，习近平总书记来到位于湖南省吉首市的矮寨特大悬索桥视察。了解到湘西土家族苗族自治州近年来交通条件变化很大，特别是乡村道路网已基本形成，总书记很高兴。总书记指出，贫困地区要脱贫致富，改善交通等基础设施条件很重要，这方面要加大力度，继续支持。

2017年，张桑高速贯通；2019年，黔张常铁路通车；2021年，张吉怀高铁开通运营……如今重走这片红土地，高山深谷桥隧相连，千里路途旦夕可至，高速、高铁路网密集。

路通了，老区的发展思路也打开了。去年，矮寨特大悬索桥连同德夯大峡谷，周边德夯、吉斗两个古老苗寨，组团成为国家5A级旅游景区。

走进吉斗苗寨，村民龙云忠正坐在自家门口编着竹编。“编了30多年，以前只有赶集时才编一些竹篓竹筐，换一点生活费。”自从景区建成后，龙云忠的木制老宅成了景区的一部分。龙云忠变换着手法，编制一些手工艺品，也吃上了“旅游饭”。

从沪昆高铁溆浦南站出发，驱车不到1小时，就到了溆浦县葛竹坪镇山背村。国家级非物质文化遗产“花瑶挑花”传承人奉寨妹在村里办起传习所，带学生、制作手工艺品。“这些手工艺品以前没市场，如今供不应求。”奉寨妹说，2015年，村里引进湖南雪峰山生态文化旅游公司，开发高山梯田、高山台地等旅游项目，文化创意产品也受到青睐。

4月11日，满载着40个标箱货物的中老铁路“万象—怀化”国际货运班列列车，稳稳停在怀化西编组站。这标志着怀化成为中老铁路开通后，我国中部地区首个实现中老班列双向开行的城市。“货物有小家电、小型农机等，全程5天，比原来到广州港经越南至老挝的路线快了一周。”湖南冠祥商贸公司总经理陈荣子介绍，不光时间短了，运费也较以前降低30%左右。

3条普铁和3条高铁线路在怀化交会，当地正将交通优势转化为发展动力。2019年，国家发改委印发《西部陆海新通道总体规划》，将怀化定位为西部陆海新通道东线“重庆—怀化—柳州—北部湾”主通道上重要节点城市。“我们将依托交通优势，发展铁海联运，将怀化打造成对外开放前沿。”怀化市市长黎春秋说。

不久前，麻阳苗族自治县双冲村村民张洁家自产的3万多斤冰糖橙，通过贸易企业卖到了东南亚。“对接上西部陆海新通道，橙子卖出了好价钱！”张洁高兴地说。

规划总面积17.2平方公里的怀化国际陆港里，机车轰鸣、桥吊林立；口岸物流区，铁路港、公路港、综合物流园初具规模。今年起，湖南省连续5年每年支持怀化3亿元资金，力争到2026年，怀化国际陆港吞吐量达1000万吨，成为武陵山区重要的对外开放基地。

《 人民日报 》（ 2022年05月24日 04 版）

(责编：白宇、赵欣悦)