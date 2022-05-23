人民网记者 杜燕飞

日前，国家外汇管理局发布《关于进一步促进外汇市场服务实体经济有关措施的通知》（以下简称《通知》），提出五方面举措，进一步促进外汇市场发展与开放，更好服务各类市场主体管理外汇风险。

专家认为，《通知》从丰富交易工具、完善基础设施、推进简政放权等方面，提升外汇市场的资源配置效率，促进外汇市场更好地服务加快构建新发展格局。

服务实体经济 引导树立汇率风险中性理念

当前，随着人民币汇率市场化形成机制不断完善，人民币汇率在合理均衡水平上双向波动已成为常态。有效管理外汇风险是各类市场主体稳健经营的内在要求，也是国内外市场的普遍实践。数据显示，2021年，人民币外汇市场累计成交36.9万亿美元，较2012年增长3倍。

“近年来金融机构对实体经济外汇风险管理的服务水平不断提高，但也要看到，当前部分银行外汇服务与适应高质量发展、满足多样化需求还存在一些差距。”国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示。

为此，《通知》要求金融机构持续加强服务实体经济外汇风险管理的能力建设，重点包括：一是持续引导客户树立风险中性理念，二是坚持实需原则灵活展业，三是持续提升基层机构服务能力。

值得一提的是，《通知》要求，金融机构注意引导客户遵循“保值”而非“增值”为核心的汇率风险管理原则，聚焦主业、套保避险；强化对中小微企业的汇率风险管理服务，加强面向企业的外汇政策传导，提供精细化和专业化的套期保值服务，充分响应企业对基层外汇服务的需求。

“这既是金融机构更好服务实体经济的需要，也是促进自身外汇业务健康发展的需要。”王春英表示，下一步，外汇局将深化外汇市场发展，增加政策供给和保障；加强市场宣传和培育，引导企业树立汇率风险中性理念，完善汇率风险内部管理机制；引导降低企业交易成本，如中国外汇交易中心进一步加大中小微企业外汇衍生品交易相关的银行间外汇市场交易手续费优惠力度，从减半收取调整为全额免除，预计全年减免金额将超过1100万元人民币。

新增期权品种 丰富国内外汇市场产品

丰富交易工具是市场主体对深化外汇市场发展的一个主要需求。2005年人民币汇率形成机制改革以来，目前，国内外汇市场已形成涵盖远期、外汇掉期、货币掉期和期权（普通欧式期权及其组合）的衍生品产品体系，2021年交易量22.6万亿美元，较2012年增长6.5倍，为市场主体管理外汇风险提供了重要支持。

其中，期权已成为企业使用较多的一种外汇套保工具。据王春英介绍，2011年国内外汇市场推出普通欧式期权以来，交易量逐年增加，2021年银行对客户外汇市场期权交易量3446亿美元，占银行对客户外汇衍生品交易总量的26%。

根据市场调研情况，《通知》明确，支持金融机构开展普通美式期权、亚式期权两类新产品业务。普通美式期权，是指期权买方可以在到期日或到期日之前任何一天或到期日前约定的时段行权的标准期权。亚式期权，是指期权结算价或行权价取决于有效期内某一段时间观察值的平均值，分为平均价格期权和平均执行价格期权。

专家认为，欧式期权买方只能在到期日当天行使权利，美式期权买方可以在到期日之前行使权利，即具有提前行权的权利，更加灵活，适用于资金收付时点具有不确定性的客户；亚式期权与欧式期权、美式期权的区别主要是在标的价格上，美式期权、欧式期权标的价格是单个时点上的价格，亚式期权标的价格是未来约定时期内的平均价格，适用于未来约定时期用平均汇率进行贸易结算的企业。

“一方面，这有利于丰富市场主体交易工具选择，进一步满足灵活、多样化的外汇套保需求；另一方面，现有普通欧式期权市场已培育多年，新增产品总体上符合企业的风险识别能力和金融机构的风险管理水平。”王春英表示，未来，外汇局将根据市场需求，继续稳步推动国内外汇市场产品创新。

简政放权 鼓励银行灵活开展业务

2010年，外汇局推出合作远期结售汇业务，支持符合条件的中小金融机构与具备人民币对外汇衍生品业务资格且展业条件较好的金融机构合作为客户办理远期结售汇业务。

“近年来，合作远期结售汇业务一直保持稳步发展，成为服务县域地区中小微企业的重要举措。”王春英表示，《通知》在现有业务基础上，增加合作办理人民币外汇掉期业务，优化市场准入和业务管理，有利于符合条件的中小金融机构更好服务中小微企业外汇风险管理。

在推进外汇市场相关业务办理便利化方面，《通知》明确，要简化银行办理合作衍生品业务的市场准入管理，将合作银行分支机构开办业务由事前审批改为事前报告；简化银行资本金本外币转换管理，对于符合条件的业务取消事前审批；取消银行贵金属业务汇率敞口平盘备案，允许银行自行办理平盘；支持外资银行在国内经营和发展，为资本金结汇提供便利化安排。

同时，银行作为一类市场主体，开展外汇业务、跨境投融资时也可能产生外汇敞口。《通知》明确，银行对于自身项下黄金进口、利润、资本金（营运资金，政策性注资除外）、直接投资等几类常见业务形成的外汇敞口，可按照实需原则运用人民币对外汇衍生产品进行套期保值。“这既便利银行有效管理自身外汇风险，促进银行业稳健发展，也有利于丰富外汇市场供求，提升外汇市场深度和广度。”王春英表示。

数据显示，2021年，企业利用远期、期权等外汇衍生产品管理汇率风险的规模较2020年增长59%，企业套保比率上升4.6个百分点至21.7%；2022年一季度，企业利用外汇衍生品的规模同比增长29%，外汇套保比率较2021年全年提高4.2个百分点。

(责编：孙红丽、高雷)