本报记者 邱海峰

五谷者，万民之命，国之重宝。习近平总书记强调，“要牢牢把住粮食安全主动权，粮食生产年年要抓紧。”

眼下，全国各地抢抓农时忙生产。在湖南，无人植保机从田埂升空施肥，早稻田间管理正忙；在山东，农技专家在地头奔走指导，晚播小麦苗情向好；在吉林，农机手驾着播种机在秸秆覆盖的农田里进行免耕作业，玉米播种接近尾声……春耕春播不松劲，目前小麦长势与常年基本持平，6月1日前后开始大面积开镰收割，夏粮面积预计稳中略增；春播粮食面积9.4亿亩左右，比上年有所增加，春播进度快于去年，夺取全年粮食丰收基础坚实。

“好长势来之不易”

滚滚麦浪，丰收在望。在山东省德州市临邑县德平镇富民农场，2000多亩小麦进入灌浆期，长势喜人。种粮大户魏德东正忙着麦田第三次病虫害防治工作，“这好长势来之不易！接下来，从灌浆到成熟收获，这段时间是籽粒增重的关键期，得上心管好。”

去年秋冬种时期，山东遭遇严重秋汛，小麦播种普遍推迟。“农场冬小麦去年11月上旬才播种，比往年推迟了大概15天。当时心里没底，很担心今年产量。”魏德东对本报记者说，“好在政府安排农技人员及时指导播种、田管，又碰巧遇上暖冬，再加上土壤墒情好，苗情转化总体不错，今年亩产估计能保持在1200斤左右。”

作为我国第二大小麦主产区，山东省小麦常年播种面积6000万亩左右。山东省农业农村厅副厅长、一级巡视员褚瑞云向记者介绍，去年山东小麦播种普遍推迟15—20天，晚播麦田比例较大，冬前苗情长势总体偏弱。“去冬今春以来，我省大力开展‘科技壮苗’行动，累计组织23万人次农技人员赴一线指导，春管面积达1.7亿亩次，推动小麦春季苗情持续向好转化。截至目前，一、二类苗麦田占比比冬前提高32个百分点，接近常年水平，巩固了夏粮丰收基础。预计6月10日左右，全省小麦将进入收获高峰期。”

夏粮约占全年粮食产量1/5，其中主体是冬小麦，是重要口粮。受去年秋汛影响，1.1亿亩左右冬小麦晚播，约占总面积1/3，一些地方苗情复杂。面对小麦生产的特殊困难和问题，中央财政紧急安排50亿元资金用于小麦促弱转壮，各地加强小麦条锈病、赤霉病防控，实施新的小麦“一喷三防”补贴政策。

“几个月来，各地各部门加强保障和农民辛勤耕耘，目前冬小麦长势与常年基本持平，夏粮丰收有基础。”农业农村部种植业管理司司长潘文博说，但也要看到，夺取丰收还要过病虫害、“干热风”、倒伏、“烂场雨”等关口。农业农村部将指导各地抓好后期麦田管理，特别是落实好小麦“一喷三防”的技术措施，攻粒数、增粒重、提单产。他强调，各地要及时做好跨区机收的准备，及早检修调修好机具，组织培训好机手，确保颗粒归仓。

“现在种地省心多了”

作为双季稻的第一季，早稻生产至关重要。湖南是我国早稻产量第一大省，今年早稻种植面积继续保持在1800万亩以上。眼下，湖南全省各地连片水田里，早稻返青吐绿。

拆袋、装机、喷洒——在湖南省衡阳市衡南县车江街道白水村，何利阳一早赶到自家田块，给早稻施肥。“现在种地省心多了，播种、育秧集中弄，栽插、施肥机器帮，防病虫害时手机还能准时收到指导信息。”何利阳对记者说，“今年化肥价格涨得多，得亏政府给了补贴，不然我这10来亩地又要多花几百元钱。”

“为做好今年春耕化肥保供稳价工作，国家发展改革委联合农业农村部等11个部门和单位印发通知，要求各地方和有关中央企业从化肥产供储销等多方面入手，多措并举保障化肥供应和市场平稳运行。前期，中央财政下达了资金200亿元，对实际种粮农民发放一次性补贴，缓解农资价格上涨影响。”农业农村部市场与信息化司负责人陈萍介绍，下一步，将继续畅通化肥运输配送通道，加大在重点产粮区、化肥需求旺盛地区的运销备货力度，大力推进化肥减量增效，切实服务好春耕农业生产。

春种一粒粟，秋收万颗子。在吉林省长春市公主岭市范家屯镇孟家村，大片黑土地被玉米秸秆覆盖，一台台免耕播种机来回穿梭，一次性完成播种、施肥。

“去年秋收过后，我们直接把秸秆粉碎铺在地里，给黑土地盖上‘被子’。这保护性耕作模式好处多，既省施肥成本，又能让玉米长得好。几年下来，咱这土壤有机质含量提高3%，产量增加5%。”这两天，范家屯镇的乾程农民专业合作社理事长王成忙着两头跑，他告诉记者，“今年受疫情影响，一些外出务工的村民不方便回乡，合作社专门提供了代耕、代种等服务，目前服务面积超过1000亩，再加上合作社的地，今年我们负责的玉米种植面积5000多亩，预计5月20日前能全部播种完。”

农业农村部数据显示，截至3月底，全国家庭农场超过380万个，农民合作社达到222万家；农业社会化服务组织达到95.5万个，服务覆盖全国约38.4%的小农户。潘文博表示，针对疫情对春耕生产带来的影响，将继续发挥新型农业经营主体和社会化服务组织的作用，通过全程托管、环节托管、联耕联种、代耕代种等方式，帮助小农户和受疫情影响的农户把地种下去，确保农时一天不耽误、农田一亩不撂荒，高质量高标准完成春播任务。

“让大豆种植加面积、增单产”

今年中央一号文件提出，大力实施大豆和油料产能提升工程。农业农村部总农艺师、发展规划司司长曾衍德表示，这是今年农业生产的一项硬任务，目前工程已启动，大豆油料扩种目标任务落实到了省市县。

在黑龙江省肇东市五站镇东安村，开顺现代农机专业合作社农机中心指挥室内，单玉恒在屏幕上设定好路线，按下按钮，田埂上的无人驾驶播种机随即载着肥料和大豆种子奔向田间。

“我们现在主要采用无人驾驶播种方式，一台机器1个小时能种50亩地。不仅效率提升，而且精确度很高，不会出现漏种情况。”开顺现代农机专业合作社理事长单玉恒告诉记者，“今年我们开展米豆轮作，在去年播种玉米的地块扩种100亩大豆。这种方式可以培肥土壤，显著增加地力，对保护黑土地和粮食增产都有好处。”

作为产粮大省，黑龙江今年通过在不适合玉米种植地块推广大豆、在米豆轮作区增加大豆种植面积以及在地下水超采区、寒地井灌稻区推进水改旱、稻改豆试点等举措，推动全省各地扩种大豆。

“今年肇东市落实大豆种植面积11万亩，较上年翻了一番。”肇东市农业农村局局长丛译锋对记者说，“今年耕地轮作补贴力度进一步加大。同时我们加强指导，根据肇东土地性质和地力条件，优选了4个大豆品种向农户推广。市农业技术推广中心成立大豆种植专家指导组，到各乡镇巡回开展大豆技术培训，指导种植户进行科学种植、科学管理。”

从东北到西南，各地正探索更为丰富的大豆扩种方式。最近，在贵州省仁怀市长岗镇茅坡村和茅坝镇雄丰村，当地村民经常能看见仁怀市农业农村局高级农艺师赵应在田间奔忙的身影。“仁怀常年高粱种植面积35万亩，为扩种大豆，我们积极探索‘大豆+高粱’带状复合种植等模式。市农业农村局与贵州省农科院旱粮所在茅坡村和雄丰村联合开展试验示范，采取3行大豆套3行高粱方式，引导全市农户规范开展大豆带状复合种植。”赵应告诉记者，“目前，虽然大豆播种工作已经完成，但后期管理不能落下，我们要努力确保高粱不减产的同时，让大豆种植加面积、增单产。”

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