李金磊

人社部、财政部26日发布《关于2022年调整退休人员基本养老金的通知》，明确从2022年1月1日起调整企业和机关事业单位退休人员基本养老金水平。

涨多少？

通知明确，全国调整比例按照2021年退休人员月人均基本养老金的4%确定。各省以全国调整比例为高限，确定本省调整比例和水平。

谁能涨？

根据通知，2021年12月31日前已按规定办理退休手续并按月领取基本养老金的退休人员，可以享受此次养老金调整。

所以，如果你是2022年刚退休的人员，不属于此次调整范围之内。

怎么涨？

此次调整，继续采取定额调整、挂钩调整与适当倾斜相结合的调整办法，并实现企业和机关事业单位退休人员调整办法统一。

定额调整要体现公平原则；挂钩调整要体现多缴多得、长缴多得的激励机制，应与退休人员本人缴费年限(或工作年限)和基本养老金水平挂钩；对高龄退休人员、艰苦边远地区退休人员，可适当提高调整水平。

谁涨得多？

可见，高龄退休人员、艰苦边远地区退休人员享受倾斜调整，养老金可以多涨一些。

此外，通知要求，继续确保安置到地方工作且已参加基本养老保险的企业退休军转干部基本养老金不低于当地企业退休人员基本养老金平均水平。要进一步强化激励，适当加大挂钩调整所占比重。

何时涨？

具体什么时候调整落地呢？

通知要求，各地要结合本地区实际，制定具体实施方案，于2022年5月31日前报人力资源社会保障部、财政部备案。要严格按照人力资源社会保障部、财政部备案同意的实施方案执行，把各项调整政策落实到位。

需要注意的是，养老金调整是从1月1日起执行的，所以，养老金上涨兑现的时候，也会补发从1月1日起上涨的养老金。

钱从哪里来？

根据通知，调整基本养老金所需资金，参加企业职工基本养老保险的从企业基本养老保险基金中列支，参加机关事业单位工作人员基本养老保险的从机关事业单位基本养老保险基金中列支。

对中西部地区、老工业基地、新疆生产建设兵团和在京中央国家机关及所属事业单位所需资金，中央财政予以适当补助。地方财政对本地调整企业退休人员养老金新增支出安排资金给予一定补助。未参加职工基本养老保险的，调整所需资金由原渠道解决。

确保基本养老金按时足额发放

通知要求，要切实采取措施加强基本养老保险基金收支管理，提前做好资金安排，确保基本养老金按时足额发放，不得发生新的拖欠。

未经人社部、财政部批准，不得自行提高退休人员基本养老金水平，不得通过设立最低养老金标准等方式变相提高待遇水平。将调整退休人员基本养老金工作纳入对省级政府养老保险全国统筹工作考核；对地方自行出台政策导致基金减收增支问题，核实后按全国统筹制度有关规定处理。

(责编：申佳平、陈键)