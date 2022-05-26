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助力毕业季求职体验 行业加速强化保障机制

2022年05月26日20:03 | 来源：人民网
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人民网北京5月26日电 （记者任妍）2022年毕业季即将到来，今年，国内高校毕业生人数首次突破千万大关，就业市场迅速升温。受疫情等多重因素影响，求职者与招聘单位存在信息不对称、人岗不匹配等问题，“就业难”与“招人难”并存的情况依然存在。

同时，随着大数据、人工智能等技术的快速发展，越来越多求职者渴望在求职中掌握主动权，通过了解用人单位合规性、工作氛围等真实状况，避免“遇坑踩雷”。

新的招工就业模式，也在重塑就业市场业态。据了解，赶集直招推出七大核验功能，通过实地核验、VR实景、在线核验、薪资核验、资质核验、实名核验、企业探访等，助力求职者“反向背调”雇主，提升人岗匹配效率。

例如，资质核验过程中，将收集企业上传的营业执照、法人信息等内容，与相应的工商注册信息进行交叉对比，剔除黑灰中介、不良教育培训机构等。此外，通过人脸认证、实名认证、员工认证三种方式进行信息采集及核验，助力求职者打破信息屏障。

在求职过程中，求职者对岗位招聘薪资与实际薪资不符、职位名不副实，或者沟通链条过长等情况较为担心。针对这一状况，赶集直招推出在招核验功能，联合求职者对企业招聘情况进行24小时核验与反馈，并将职位薪资与海量同行同城薪酬数据进行对比，筛选出疑似薪资虚假的职位。此外，VR实景服务可以对平台内上万家企业进行360度实景拍摄，给求职者更真实的线上求职体验。

(责编：孙红丽、高雷)

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