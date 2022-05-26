人民网北京5月26日电 （记者申佳平）据国家发展改革委官网消息，近日，国家发展改革委产业司组织召开生产性服务业恢复发展座谈会，听取有关地方、行业协会、企业以及研究机构情况介绍和促进生产性服务业稳定恢复的意见建议。

国家发展改革委产业司负责同志表示，近年来，在各方面的共同努力下，生产性服务业克服各种困难，采取有力举措，创新方式方法，积极应对新冠肺炎疫情，发展韧性日益增强。下一步，要高效统筹疫情防控和经济社会发展，持续稳预期、增信心，不断激发市场主体活力，推动生产性服务业高质量发展。

打出纾困“组合拳” 建立互通“高速路”

据介绍，有关地方通过多种方式帮助包括生产性服务业在内的服务业企业稳定预期、恢复发展。

比如，湖北省出台45条帮扶措施，打出“降、缓、返、扩、补、保”政策组合拳，政策效应初步显现，截至4月底，累计为服务业企业减税46亿元、降费18.39亿元、减租3.86亿元，为困难企业提供金融支持近千亿元。

深圳市深入了解服务业重点企业及产业链上相关企业经营困难情况，梳理形成三批累计900多家企业清单，开发企业服务APP，前端面向骨干企业，后端直通涉企服务部门，通过部门协同联动，加强服务保障，建立起企业与政府互联互通“高速路”。

顺应发展趋势 发展创新业务

据中国工程咨询协会介绍，工程咨询行业努力克服疫情影响，抓住“十四五”规划开启的历史机遇，在做好传统咨询业务的同时，不断开拓投资决策综合性咨询、全过程工程咨询等创新性业务，打造数字化、智慧化咨询，行业发展前景更加广阔。

中国检验检测学会同时介绍，检验检测领域积极履行社会责任，在帮助企业减负纾困的同时实现行业高质量发展。2021年以来，检验检测领域累计为22万家客户企业减免检验检测费用，并通过搭建“产、学、研、用、测”为一体的协同创新平台，引导相关产业向专业化和价值链高端延伸。

发挥桥梁纽带作用 助力企业复工复产

据中国物流与采购联合会介绍，联合会积极反映物流行业企业诉求建议，及时宣传解读行业政策文件，协调开展供需对接，持续传播行业正能量，为物流保通保畅做出积极贡献。目前，公路货车流量稳步回升，5月16日至22日一周，全国高速公路货车日均通行719.6万辆，较上月最低一周日均值回升26.3%。

中国机械工业联合会服务型制造分会介绍，联合会积极倡导网上招标、线上采购，引导行业企业做好科学精准防控疫情，按照各地疫情防控指引，“一企一策”有序推进复工复产，保障产业链供应链和物流畅通。如上海阀门厂股份有限公司提前做好防疫预案，先后下发了《关于做好“新型冠状病毒”防控安全管理的通知》和集中封闭管理防疫预案等动态调整防控措施，确保了疫情防控和生产经营的顺利进行。

企业积极“自救” 助力行业稳定恢复发展

宏观经济研究院产业所介绍，有的园区借助互联网平台和信息化手段，提供非接触式服务，如上海移动智地生产性服务业功能区为满足企业金融需求，联合金融机构为园区企业带来疫情期间的线上银行信贷服务，足不出户即可完成。

另外，有的企业针对疫情形势需要，积极创新服务模式，如重庆忽米网络科技有限公司向全市制造业企业开放平台，提供300多万条供应链资源，帮助企业解决复工复产供应难题。

(责编：申佳平、高雷)