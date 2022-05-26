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4月金融市场运行情况：共发行各类债券50512亿元

2022年05月26日18:18 | 来源：人民网
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人民网北京5月26日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，人民银行今日公布了4月份金融市场运行情况，4月份债券市场共发行各类债券50512亿元。

其中，国债发行7656.3亿元，地方政府债券发行2842.1亿元，金融债券发行7693.2亿元，公司信用类债券发行13617.4亿元，信贷资产支持证券发行272.3亿元，同业存单发行18022.4亿元。

债券市场运行方面，4月份，银行间债券市场现券成交20.3万亿元，日均成交10137.6亿元，同比增加30.3%，环比减少0.9%；77%的交易单笔成交量分布在500-5000万元，16%的交易单笔成交量在9000万元以上，单笔平均成交量5253万元。交易所债券市场现券成交3.2万亿元，日均成交1691亿元，同比增加88.1%，环比增加6.7%。商业银行柜台市场债券成交9.7万笔，成交金额142.7亿元。

债券市场对外开放方面，截至2022年4月末，境外机构在中国债券市场的托管余额为3.9万亿元，占中国债券市场托管余额的比重为2.8%。其中，境外机构在银行间债券市场的托管余额为3.8万亿元；分券种看，境外机构持有国债2.4万亿元、占比63.4%，政策性金融债1.0万亿元、占比25.8%。

货币市场运行方面，4月份，银行间货币市场成交共计115.2万亿元，同比增加20.6%，环比减少2.4%。其中，质押式回购成交103.8万亿元，同比增加22.1%，环比减少2.8%；买断式回购成交3920.3亿元，同比增加17.2%，环比减少29.7%；同业拆借成交10.9万亿元，同比增加7.8%，环比增加3.1%。交易所标准券回购成交30.8万亿元，同比增加15.4%，环比减少18.5%。

票据市场运行方面，4月份，商业汇票承兑发生额2.1万亿元，贴现发生额1.6万亿元。截至4月末，商业汇票承兑余额17.7万亿元，贴现余额11.4万亿元。

股票市场运行方面，4月末，上证指数收于3047.1点，较上月末下跌205.1点，跌幅为6.3%；深证成指收于11021.4点，较上月末下跌1096.9点，跌幅为9.1%。4月份，沪市日均交易量为4030.6亿元，环比减少8.0%；深市日均交易量为4791.6亿元，环比减少17.1%。

(责编：罗知之、高雷)

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