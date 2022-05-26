人民网北京5月26日电 （记者赵竹青）据商务部网站消息，商务部新闻发言人高峰26日在例行新闻发布会上表示，中方始终坚定支持新冠疫苗知识产权豁免。

高峰介绍，早在2021年5月，中方就宣布支持新冠疫苗知识产权豁免，支持世贸组织早日就此作出决定。目前，世贸组织成员正围绕提案文本进行密集磋商。

高峰表示，作为多边贸易体制的坚定支持者和抗疫国际合作的重要贡献方，中方将遵循世贸组织公平、透明、非歧视等基本原则，继续积极建设性参与磋商，与世贸组织成员一道，为力争在世贸组织第12届部长级会议收获这一重要成果作出积极努力，为提升发展中成员对新冠疫苗的可及性和可负担性、推动共建人类卫生健康共同体作出中国的贡献。

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