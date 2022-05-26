人民网北京5月26日电 （记者赵竹青）亚太经合组织（APEC）第二十八届贸易部长会议近日举行。商务部新闻发言人高峰26日在例行新闻发布会上介绍了此次会议的具体情况。他表示，中方将持续推进加入CPTPP（《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》）和DEPA（《数字经济伙伴关系协定》），坚持对标高标准国际经贸规则，全面扩大高水平对外开放。中方将继续高质量实施RCEP协定（《区域全面经济伙伴关系协定》），维护区域产业链供应链安全稳定。中方还将与东盟成员共同努力，积极打造中国—东盟自贸区3.0版，构建更加互惠互利的双边和区域经贸关系。

“中方将继续坚定致力于实现全面、高水平的亚太自贸区，在数字经济、绿色经济等领域提出工作计划，并积极参与制定新的推进亚太自贸区发展的指导性文件。”高峰介绍，这次会议是今年亚太经合组织首场部长级会议，21个经济体部长或代表重点讨论了疫情下及疫后亚太区域的长期发展和民生复苏问题，以及如何支持多边贸易体制。各方同意将推进亚太自贸区作为经贸领域重点工作，重申以世贸组织为核心、以规则为基础的多边贸易体制的重要作用，支持推动世贸组织第12届部长级会议取得积极成果，同时，肯定贸易在疫情应对和经济复苏中的重要作用，强调实施包容性贸易投资政策，更多惠及域内人民。

“8年来，中方始终致力于亚太自贸区建设，积极推动亚太区域经济一体化进程。”高峰表示，中方将与各方密切合作，共同致力于在疫情下和疫后推动亚太区域长期发展和民生复苏，推进亚太经贸领域务实合作，使合作成果广泛惠及各经济体和人民。中方将在亚太经合组织框架下继续牵头包容性贸易投资政策领域工作，不断提升区域内中小企业、妇女、弱势群体参与经济活动的能力。同时，广泛团结各经济体，在互联互通、贸易便利化、数字经济、绿色发展等领域提出务实合作倡议，使亚太地区处于不同发展阶段的经济体均能分享亚太经贸合作的红利，实现亚太地区的共同发展，推动构建亚太命运共同体。

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