人民网北京5月26日电 （记者赵竹青）“近期，国务院常务会议、全国促进外贸外资平稳发展电视电话会议、全国保障物流畅通促进产业链供应链稳定电视电话会议等对确保交通物流畅通、确保重点产业链供应链正常运转作出重要部署。目前，全国物流不通畅的问题正逐步改善。”商务部新闻发言人高峰5月26日在例行新闻发布会上表示。

高峰表示，下一步，商务部将从四方面入手，全力保障外贸产业链供应链稳定。

一是通堵点，保障外贸货物国内运输畅通。指导各地建立重点外贸企业服务保障制度，及时解决外贸企业的困难问题，尽快帮助受疫情影响的外贸企业复工达产。全力保障外贸货物货运物流运输通畅，外贸企业可按照规定申领重点物资运输车辆通行证。

二是聚合力，持续缓解国际物流压力。海运方面，将持续推动扩大国际班轮公司直客对接的业务规模，尽可能满足中小微外贸企业用舱需要，指导各地帮助企业及时提离集装箱，提升货物中转效率。铁路方面，加强与国际货运班列沿线国家沟通协调，同步提高铁路口岸通关及作业效率。航空方面，用好航空货运运力，保障重要零部件、装备和产品运输。

三是强服务，及时解决企业实际难题。继续指导各地主动靠前服务，及时梳理并推动解决影响外贸企业复工达产和供应链稳定的共性问题，深入了解外贸企业的急难愁盼，积极为企业解决生产、物流、用工方面的困难，做好精准服务。

四是优环境，拓展外贸产业发展空间。发挥好外贸转型升级基地、跨境电子商务综合试验区、进口贸易促进创新示范区、边民互市贸易落地加工试点等外贸示范试点平台，国家级经开区等投资促进平台，以及自贸试验区、自由贸易港等高水平开放平台带动作用，持续优化营商环境，不断提升贸易自由化便利化水平，提升对全球资源要素的吸引力，拓展外贸产业空间。

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