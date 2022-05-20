周琳、董雪、何欣荣

飞天，中国航天科技集团八院主要参研的天舟四号货运飞船飞向天和，即将交付的首架C919大飞机首飞试验成功；

发光，中科院上海光机所迈出国产米级衍射光栅关键一步，突破“卡脖子”器件；

“芯”火，中芯国际一季度营收同比增长超六成，芯片重要制造企业保持90%以上产能……

正在建设具有全球影响力的科技创新中心的上海，疫情下科技人不停歇，力保大科学装置不停机，重大国家任务不停摆，重要战略企业不停链。

发光：突破“卡脖子”，迈向“百拍瓦”

1个太阳辐射到地球的总功率汇聚到一根头发丝，相当于1拍瓦。上海正在研制的百拍瓦级超短超强激光装置，是张江光子大科学装置集群的重要装置之一。

其中，尺寸达到1.6m×1.05m（双向米级，对角线接近2米）的脉冲压缩光栅是系统的关键器件，也是支撑装置实现国际领先水平必须突破的“卡脖子”元件。

“国内外现有的光栅制备技术虽有多种，但都达不到如此大的尺寸；我们提出‘全口径大面积反射式静态曝光技术’的全新方案，并进行了1年多的技术攻关。”中科院上海光机所党委书记邵建达说。

要实现大口径光栅制备能力，就必须让大口径高精度超低缺陷离轴反射镜极致“光滑”。“这面反射镜重约900公斤，和投影幕布差不多大，但对镜面宏观至微观的全频段误差要求极高。”中科院上海光机所研究员魏朝阳说。

关键时期遭遇疫情，项目组成员主动在封控前隔离在所，吃住在实验室，连续奋战已近两月。

如今，不稳定的关键难题已顺利解决。“我国是首个实现10拍瓦输出并能向用户开放的国家，如今正在向百拍瓦迈进。这场全球科技‘竞赛’，不会因疫情而被拖延。”魏朝阳说。

运转：“沿途下蛋”，高效转化

在上海交通大学附属瑞金医院肿瘤质子中心，国际前沿领域的精准治癌重器——首台国产质子治疗示范装置的临床试验正在紧张而又有序地进行中，在疫情期间如期开展了180度旋转束治疗室的临床试验。

这是由中国科学院、科学技术部、国家卫健委与上海市政府战略合作的重要项目，“十年磨一剑”实现了国产质子治疗装置从“0”到“1”的飞跃。“我们3月就进入闭环状态了，争分夺秒攻关关键部件、调试等问题。”瑞金医院副院长陈海涛说。

这得益于大科学装置“沿途下蛋”的高效转化机制。陈海涛介绍，这是大科学装置——上海同步辐射光源“鹦鹉螺”的转化成果，“它是一个大科学设施，更是一个服务广大老百姓、打破‘卡脖子’垄断的医疗产品。”其中国内首创的180度旋转机架，能更多角度地精准照射到肿瘤部位，避免损伤正常组织，给肿瘤患者带来更佳的治疗方案和选择。

虽然难免受到疫情影响，集聚在上海的大科学装置群仍不停歇。3月，上海软X射线装置调试工作连续取得突破性进展；相距不远的硬X射线装置也获得重要进展。4月30日，超导加速模组样机完成第二次总装并移交水平测试，标志着阶段工作任务完成。

稳“链”：产能超九成，“芯”火不熄

芯片，被称为“工业粮食”，代表了制造领域最精密的工艺。在集成电路产业规模占全国1/4的上海，本轮疫情发生以来，龙头企业的生产线始终未停。

芯片制造工厂需要24小时不停机。6000人逆行驻厂，数万吨光刻胶“包机”抵沪，“24小时供应链保卫战”打响，数十家设备厂商逆行陪伴……在华虹集团，4个基地、6条生产线的供应链稳定，一批批载着芯片生产物料的集装箱运进来，一车车运载着汽车芯片和功率器件的货车动起来。

5月12日，华虹半导体一季度财报出炉，销售收入再创历史新高，达5.946亿美元，同比上升95.1%。“在主管部门和各方支持下，协调克服疫情带来的不利影响，提前周密部署，抗疫保产措施到位，这是团队齐心、运营高效，保供应链、稳定生产的结果。”华虹半导体总裁兼执行董事唐均君说。

为助力科技企业复工复产、渡过难关，上海市科委发挥财税政策支持作用，上海科创办保障重大科技基础设施有序运行和建设，市经信委出台多批复工复产“白名单”。

“疫情下，上海芯片制造重点企业一直保持90%以上产能，中芯国际、华虹集团、积塔半导体等保持满负荷生产，带动一批装备、材料、封测等产业链配套企业加快复工。”上海市经信委主任吴金城说。

新华社上海5月19日电

(责编：王震、陈键)