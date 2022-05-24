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运行质量稳步提升 1月至4月中欧班列累计开行4813列

2022年05月24日13:39 | 来源：人民网
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人民网北京5月24日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团（以下简称国铁集团）消息，今年以来，中欧班列运行质量稳步提升，展现出强大发展韧性，对保障国际产业链供应链稳定发挥了积极作用。1月至4月，中欧班列累计开行4813列、46.1万标准箱，同比分别增长3%、4%，重箱率达97.5%，回程/去程比达86%。4月份，中欧班列运量保持稳定，已连续24个月单月开行1000列以上，主要线路运输时效控制在15天左右。

据国铁集团相关负责人介绍，为保障物流畅通、促进产业链供应链稳定，近期，国铁集团下发专门工作方案，强化铁路保通保畅工作措施，明确要着力抓好国际联运组织。国铁集团要求，加强中欧班列货源组织，强化与国外铁路的沟通协调，统筹优化各口岸站能力利用，扩大经二连、满洲里口岸出境的中欧班列编组，确保口岸能力充分利用。各相关铁路局积极行动，全力保障中欧班列运行畅通。

中国铁路哈尔滨局不断完善口岸铁路枢纽建设，加强国际联运协调，确保口岸交接、班列作业、信息交换等工作顺利进行，应用95306“数字口岸”系统，优化通关流程，缩短通关时间。

中国铁路呼和浩特局统筹二连口岸站区运输资源配合，通过开辟新的集装箱换装作业场、优化换装和边检一体化流程等措施，提高换装作业效率。

中国铁路乌鲁木齐局畅通阿拉山口国境站运输通道，加强与外方沟通，提前了解预报货物品类和车数，结合现车情况，合理运用到发线、换装线，压缩优化装卸车、取送车时间，保证日班计划目标。

铁路部门坚持人、物、设备、环境同防，全面强化口岸疫情防控措施落实。各口岸相关铁路局加强口岸作业场所、设备设施、工作人员管理，配合地方防疫部门做好口岸货品抽样检测和预防性消毒，对关键岗位人员进行封闭管理，定期组织核酸检测，对入境列车进行全列消毒。

(责编：王连香、高雷)

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