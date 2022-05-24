人民网记者 罗知之

平凡，亦不凡；无名，亦英雄。在抗击疫情的第一线，社区干部、民警、医务人员、物业人员、快递小哥、保安、志愿者……每个人都是不可或缺的力量；每一份付出都将加快战胜疫情、走向胜利的脚步。

春日暖阳，感恩有你。为致敬每一位奋战在抗疫一线的工作者，人民网推出特别策划：“你是春日暖阳”——抗疫一线故事系列报道，记录他们全力以赴、勇于担当、助力疫情防控的点点滴滴，分享温暖、有力、感动的抗疫瞬间，于平凡中感受他们的伟大。

防疫期间，你是否有哪一刻发觉疫情离自己近在咫尺？

对年轻的90后物业人白雪来说，真正感受到疫情离自己如此之近，就是在第一次作为志愿者参与社区核酸采样工作时，穿上防护服的那个瞬间。

“当天早上6点半，我按照社区要求来到百子湾公园核酸监测点，经过培训，下载好对应的APP反复演示后，开始承担证件扫描员的工作。防疫工作严肃、紧张的氛围彻底感染了我，那一刻我才真正感受到疫情离我们这么近。但是我内心并没有太多恐惧，更多的是一份责任感，希望能把这份工作做好”。北京市朝阳区某小区客服负责人白雪回忆道。

自4月27日朝阳区茂兴社区开展核酸检测采样工作以来，白雪是这么说的，也是这么做的。

白雪为小朋友输入证件信息。受访者供图

证件扫描的工作看似简单，但实战过程中白雪经历了不少考验。

在30度的高温天气下身着防护服，一个小时下来就汗流浃背，每天要坚持在岗十余小时是个不小的挑战；扫描身份证的过程中，由于太阳直射反光、居民未带身份证等原因，需要反复确认检测者的信息；面对许多外籍人士，一长串的英文名字与身份信息要一字一字输入，反复核对校验，仅仅是一个字母或者一位号码的错误，就可能导致核酸结果不能按时导出；碰到排队过程中居民发生矛盾的情况，白雪还需要及时安抚群众情绪，拿出她日常做客服工作的“专业范儿”；遇到着急去医院的老人、赶着上网课的儿童、行动不便的孕妇，她主动照顾，付出足够的耐心……

在核酸采样现场，居民们总是亲切地称呼穿着防护服的工作人员们为“大白”。“大白”们防护服裹得严实，只能露出一双传递信心的眼睛。白雪也习惯了核酸检测人群来来往往，匆匆忙忙。

图为穿物业制服的白雪；右图为穿防护服的白雪。受访者供图

但有一次核酸检测过程中，一位白雪曾经服务的业主阿姨突然发现了厚厚的防护服之下竟是自己熟悉的物业“小白”，她惊喜地喊出白雪的名字：“小白你真棒！阿姨为你点赞！”

作为一位年轻的物业人，白雪自2019年年底疫情爆发以来，一直投身于社区防疫工作中，工作耐心、对人亲切的她多次得到居民们的称赞与表扬。也因为核酸检测支援工作，她从今年春节至今一直没有回家探亲。得知她申请参与到核酸检测支援工作时，白雪的妈妈对她说：“虽然我们很担心，但这是你的工作，保护好自己”。

社区防疫工作中，像白雪一样贡献在社区防疫工作中的物业人还有很多，他们有的穿着防护服，做起了证件扫描、秩序维护工作，有的全力配合医务工作人员，为他们提供帐篷搭建、运送物资等后勤工作。白雪只是千千万万工作在防疫现场的“大白”的缩影，他们闻令而动，有序待岗，坚守岗位，无畏前行。

“能作为社区志愿者为居民出一份力，我很骄傲！”“小白”的骄傲，源自身为“大白”的责任感与无私的爱。

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(责编：罗知之、高雷)