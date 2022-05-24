人民网记者 杜燕飞

4月29日，中共中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势和经济工作，强调疫情要防住、经济要稳住、发展要安全。为此，人民网推出“稳产保供促发展”系列报道，多维度记录经济社会攻难克艰的信心、各行业提升供应链产业链安全的决心。

淠河特大桥实现全桥双幅贯通。受访者供图

5月20日，白鹤滩水电站16台百万千瓦机组安装工作全部完成，进入调试运行阶段，这标志着水电站向全面投产目标发起最后冲刺；5月17日，S325六安马头至长集段新建工程淠河特大桥实现全桥双幅贯通，预计8月建成通车，进一步完善区域干线公路网结构；5月9日，广汕高铁重点工程跨京九铁路特大桥连续梁成功转体，打通了广汕高铁建设的“咽喉”要道，为全线贯通奠定了基础……

今年以来，各地稳步推进交通、能源、水利等重大项目建设，进一步释放投资潜力，扩大内需，带动产业链增效，推动经济社会高质量发展。与此同时，各地也在完善营商“软”环境，成就发展“硬”实力，为经济稳增长提供动力。

抓项目促投资拉内需 重大工程建设有序推进

山西太忻一体化经济区2022年首批集中开工183个重大项目，总投资1038亿元，年度计划完成投资404亿元；湖南省2022年集中开工1428个重大项目，总投资7562亿元；新疆聚焦国家102项重大工程，抓项目促投资稳增长；今年一季度，山东省交通基础设施建设完成投资536亿元，同比增长35.9%，创历史新高；湖北省完成交通投资284.2亿元，同比增长22.6％，达到历史同期最高水平……

今年政府工作报告指出，要围绕国家重大战略部署和“十四五”规划，适度超前开展基础设施投资。尽管受到新冠肺炎疫情的影响，但既定项目有序推进。数据显示，今年1月至4月，全国固定资产投资（不含农户）153544亿元，同比增长6.8%。分领域看，基础设施投资同比增长6.5%，制造业投资增长12.2%。

“今年以来，稳增长稳投资政策持续发力，各地区各部门积极推动重大项目开工建设，投资规模持续扩大，投资结构持续优化，对于稳增长、调结构、促发展、惠民生将发挥积极作用。”国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长付凌晖在国新办新闻发布会上说。

与此同时，央企也积极扩大有效投资，发挥投资拉动作用。5月18日，国家能源集团陆上新能源基地、海上风电、大型水电、煤电扩容升级和天然气发电等5类11个电源项目集中开工和预开工，总投资861亿元，总装机1238万千瓦，建成后预计每年新增电力供应485亿千瓦时；4月26日，中国华能北线清洁能源基地、东线海上风电基地、西南“风光水储”一体化基地及中东部光伏项目等在内的逾150个累计超过1000万千瓦新能源项目实现开工和施工准备……

“今年一季度，央企完成固定资产投资（不含房地产）5194亿元。其中，石油石化、钢铁、电网、交通运输、通讯等行业固定资产投资增速超过15%，制造业固定资产投资完成801亿元，同比增长10.6%，一大批重点工程、重点项目落实落地。”国资委新闻发言人彭华岗此前在国新办新闻发布会上表示。

业内人士认为，加强基础设施等重大项目建设，对于国民经济保持平稳增长具有重要意义。以基础设施的完善增强经济的回旋空间，实现全国发展的供给和需求能力更好匹配，对支撑国民经济持续健康发展、防范化解外部冲击具有重要作用。

值得一提的是，今年以来，重大工程投资保持平稳增长态势，与政策、资金靠前发力密切相关。4月29日召开的中共中央政治局会议强调，要全力扩大国内需求，发挥有效投资的关键作用，强化土地、用能、环评等保障，全面加强基础设施建设。

在资金支持上，专项债是地方政府拉动投资的重要工具。去年12月财政部提前下达地方2022年新增专项债券额度1.46万亿元。目前，2022年用于项目建设的地方政府专项债券额度已全部下达。今年前4个月，全国发行地方政府债券21088亿元。其中，发行专项债券16518亿元。

近期，山西举办2022年第二批政府债券发行项目推介会，12只债券共276.77亿元将投向全省重点领域项目，撬动社会资本，拉动有效投资；安徽省2022年第二期政府收费公路专项债券发行，发行金额22.4亿元，发行期限10年，将用于滁州、合肥和六安市的4个政府收费公路项目建设……

国家信息中心预测部产业经济研究室主任魏琪嘉表示，国家合理扩大了地方政府专项债券使用范围、提高债券资金用作资本金比例，这对稳定基础设施投资发挥了重要支撑作用，合格项目储备情况有所改善，新开工项目数量快速增加。

完善良性营商环境 激活经济“一池春水”

在工程项目建设稳步推进的同时，各地也在完善营商“软”环境，成就发展“硬”实力。

“我们将总部和拟上市注册地迁址到广西荔浦市，正是看重这里的营商环境和投融资体系，希望能够与当地的特色产业相互赋能。此外，我们在这里正在筹建职业学校，地方的人才储备也是企业当前发展关心的内容。”深圳金袋鼠科技公司创始人陆奕伽说。

近一段时间以来，广西荔浦市吸引了深圳金袋鼠科技公司、东莞市黄江大顺电子公司等企业，这背后科创基金发挥了重要作用。荔浦市副市长李青松介绍说，荔浦市成立了广西第一支区市县三级联动的县级科创基金，不断完善投融资体系，来推动传统产业高端化、智能化、绿色化，加快数字产业化和产业数字化。

“与市场上基金落地后再储备项目的运作模式不同，科创基金通过财务咨询和顾问等形式，提前储备了拟投项目，并采取‘联合投资’‘分段投资’‘投贷联动’等模式为市场主体提供多渠道融资服务，助力企业做大做强。”李青松说，目前基金已投5家企业，引入6家外地拟上市企业及新项目，发挥了财政资金“四两拨千斤”的作用。

营商环境的完善还体现在为企业降本减负上，安徽今年完成了涉企收费清单动态调整工作，清单总项目数由建立时的170项下降到88项，降幅为48.2%。同时开展了“四送一服”专项行动，全省各级工作组走访调研企业近4.4万家、重点项目7346个，收办解决企业项目问题8499个，帮助企业兑现各类减免奖补政策38.6亿元，解决资金需求382.7亿元、用工需求6.4万人、审批用地2.5万亩。

江西上饶开往荷兰鹿特丹的中欧班列。受访者供图

营商环境的改善，推动了江西外贸实现“开门红”。通过加快口岸平台建设提升开放能级，创新监管模式提升通关退税效能等举措，江西积极开展优化口岸营商环境专项行动，今年一季度外贸进出口1393.9亿元、增长29%，增速创11年同期新高，出口1044亿元，增长32.6%。

中国宏观经济研究院对外经济研究所所长刘泉红表示，营商环境是市场主体生存发展的土壤，环境优则企业强。各地区践行营商环境就是生产力的理念，以多措并举的“硬措施”持续优化了发展的“软环境”，这有利于市场主体的投资兴业。

“对于市场主体而言，好的营商环境就像阳光、水和空气，须臾不能缺少。我们坚持把优化营商环境作为促进经济行稳致远的切入点，深入推进‘放管服’改革，激发各类市场主体的活力。”国家市场监管总局副局长蒲淳在5月20日 “中国这十年”系列主题新闻发布会上介绍，下一步要纵深推进市场主体准入准营退出制度改革，不断完善企业开办各项便利化举措，更好发挥营商环境改革对于稳定市场预期的作用。

“稳产保供促发展”系列报道：

政策“组合拳”稳定汽车产业链 复工复产提振市场信心

科技赋能政策帮扶 防疫企业彰显抗疫“硬实力”

打通“大动脉”畅通“微循环” 合力疏通物流运输梗阻

聚合力挖潜力 外贸企业逆境中守住“基本盘”

(责编：王连香、高雷)