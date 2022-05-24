人民网北京5月24日电 （记者申佳平）据国家发展改革委官网消息，近期，国家发展改革委价格司、价格成本调查中心组织山西、陕西、内蒙古三省区发展改革委，相关煤炭生产企业，行业协会召开视频会，对开展2021年度煤炭生产成本调查工作进行部署。

会议要求，相关地方和企业要高度重视煤炭生产成本调查工作，严格按照《煤炭生产成本调查方案》要求，加强组织领导，压实工作责任，强化沟通协调，真实、准确报送企业煤炭生产成本、销售情况。

据了解，国家发展改革委价格司和价格成本调查中心有关同志对成本调查的内容进行培训，并提出工作要求，山西、陕西、内蒙古三省区发展改革委，中国煤炭工业协会以及国家能源集团、中煤集团、晋能控股集团、陕西煤业化工集团有关同志就配合做好成本调查工作作了表态发言。

与会企业一致表示，将严格按照有关要求按时报送相关数据资料，积极配合做好数据分析等工作。

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