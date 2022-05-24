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组图：联合国粮农组织认定中国三项全球重要农业文化遗产

2022年05月24日10:09 | 来源：人民网
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福建安溪铁观音茶文化系统。农业农村部供图
福建安溪铁观音茶文化系统。农业农村部供图
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人民网北京5月24日电 （记者李栋）近日，联合国粮农组织首次通过线上方式完成考察，正式认定我国3个传统农业系统为全球重要农业文化遗产，分别是福建安溪铁观音茶文化系统、内蒙古阿鲁科尔沁草原游牧系统和河北涉县旱作石堰梯田系统。截至目前，我国全球重要农业文化遗产增至18项，数量居世界首位。

福建安溪铁观音茶文化系统位于福建省东南部。宋元时期，安溪茶叶经海上丝绸之路走向世界，如今已经成为海上丝绸之路的重要文化符号。该系统同时还具备显著的涵养水源、保持水土、调节小气候等生态功能。

内蒙古阿鲁科尔沁草原游牧系统位于内蒙古自治区赤峰市，是我国入选的首个游牧农业遗产地，也是全球可持续牧业和脆弱牧场管理的典范。早在新石器时代该地区就有早期居民狩猎和游牧生活。该系统拥有森林、草原、湿地、河流等多样的生态景观。当地牧民现今依旧坚持传统游牧生活，通过不断转场放牧，植被受到保护，水资源得以合理利用，畜牧产品稳定供应和多样化的食物来源得到保障。

河北涉县旱作石堰梯田系统位于河北省邯郸市，始建于元代，总面积21万亩，石堰长度近万里，是旱作农耕文化的典型代表。数百年来，该系统不仅保留了丰富的传统作物品种和环境友好的耕作技术，确保了山区恶劣条件下的农业生产发展，还创造了山地梯田景观，见证人与自然的和谐相处。

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