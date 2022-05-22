焦磊

平凡，亦不凡；无名，亦英雄。在抗击疫情的第一线，社区干部、民警、医务人员、物业人员、快递小哥、保安、志愿者……每个人都是不可或缺的力量；每一份付出都将加快战胜疫情、走向胜利的脚步。春日暖阳，感恩有你。为致敬每一位奋战在抗疫一线的工作者，人民网推出特别策划：“你是春日暖阳”——抗疫一线故事系列报道，记录他们全力以赴、勇于担当、助力疫情防控的点点滴滴，分享温暖、有力、感动的抗疫瞬间，于平凡中感受他们的伟大。

“都起床啊，大家加油！”

天刚蒙蒙亮，在北京房山首创奥特莱斯的京东七鲜超市里，刘林利喊醒了同事们，召集大家投入到了新一天的紧张忙碌工作中来。

“我们是担心，万一居住的小区被临时封控了，那第二天就不能到岗上班了，会影响超市正常的运营。”刘林利是京东七鲜超市奥特莱斯店的店长，4月底房山区出现了疫情感染者，她带头24小时坚守在店，夜晚就睡在办公室。不少员工也在门店过道或者货架的间隙找空位打地铺、支起行军床，起床醒来就开始工作，一直到深夜才休息，吃饭洗漱都在门店解决。

在卖场里，工作人员脚步飞快，熟练地捡货；购物车上堆满了打包待送出的商品；配送人员不停往车上运送商品……门店核心团队已经连续超过半个月每天出勤14个小时以上，保障周边居民生活物资供应。

窦店镇是房山区疫情较重的封控地区，距离首创七鲜店有16公里的距离，本不在平时配送范围内。随着疫情突发，封控区向七鲜超市紧急求助，希望来保障封控区内的物资供应。

接到求助，刘林利带着营销小组找镇里、找社区、找公司协助开放新配送区。5月1日至8日，门店每天通过社群内集单的方式为窦店镇居民供应生活物资。仅八天就送出约1000单，为封控区居民的生活提供了保障，当地政府也送来了感谢信及锦旗。

“我们每天到货量在15吨左右，米面粮油等物资也准备的充足，每天都保障新鲜的蔬菜水果上架。”刘林利联系采销确保线上产能开放，又联系大仓给门店加大订货量，门店备货量达到了平时的3倍至5倍，卖场里陈列丰满。

工作中的刘林利。受访者供图

在今年3月份，刘林利家所在的燕郊有疫情，老人、小孩被隔离在家中，又赶上门店保供任务重，刘林利一个多月没能回家看望，直到4月初才回了趟家。4月底家中老人生病，刘林利的丈夫赶去医院陪护，小孩不得已寄住在叔叔家，刘林利和家人只能电话沟通，此次疫情发生后又坚守门店。

生活中的刘林利。受访者供图

由于区里被管控的小区、村越来越多，无法出勤的员工从20人增加至50余人。刘林利成了“救火队”，支援补货、拣货、合流、打包，哪里需要就出现在哪里，卖场随处可见她的身影。

“无论多晚，我们一定会把商品送到需要的顾客手上！”刘林利说。

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(责编：李楠桦、吕骞)