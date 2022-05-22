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农业农村部：距大面积收获日期日益临近 夏粮长势总体良好丰收在望

2022年05月22日10:08 | 来源：人民网
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人民网北京5月22日电 （记者李栋）农谚有云：小满小满，麦粒渐满。小满节气过后，小麦进入了灌浆关键时期，现在距夏粮大面积收获还有十天左右的时间，最新农情调度显示，我国夏粮长势良好，丰收在望。

眼下，西南小麦已收获八成，长江中下游陆续开镰，黄淮海主产区小麦即将成熟。受去年罕见秋汛影响，河南、河北、山东、山西、陕西五省1.1亿亩冬小麦播种较晚，冬前苗情为十年最复杂。

为促进稳产增产，今年，中央财政调拨超过60亿元资金用于夏粮生产，各级农业农村部门环环紧扣抓好生产措施。国家粮食和物资储备局新闻发言人秦玉云介绍：“今年小麦、早籼稻、中晚籼稻、粳稻最低收购价格水平分别为每50公斤115元、124元、129元、131元，较上年均有提高。”

近期，湖北钟祥小麦绿色高质高效示范区迎来收获。“今年亩产可达400公斤，主要是因为我们搞秸秆深翻还田，土壤肥力增加了，病虫害也少了。种粮大户黄振余算了一笔账，现在每亩农药化肥比往年起码少投入5%左右，每亩提质增效达170块。

今年，中央财政专项安排8亿元，大范围组织开展小麦等粮油作物绿色高质高效行动，打造600多个粮油等重点农作物示范县，通过新品种、新技术、新装备集成示范，辐射带动大面积增产措施推广应用。

国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长付凌晖在介绍2022年一季度国民经济运行情况时表示，2021年以来，粮食价格稳中有升，农民种粮收入增加，种植意愿增强。当然也要看到，种粮成本有所上升，气象灾害、病虫害等存在不确定性，仍然要切实抓好粮食生产，确保粮食安全。

“在麦收区，前期要突出抓好田间管理，促弱转壮；中期重点抓好小麦条锈病、赤霉病防控；后期重点开展‘一喷三防’。”农业农村部种植业管理司副司长朱恩林表示，这些措施能有效弥补了小麦晚播的不利影响。目前，总体长势好于前期和预期，夏粮丰收在望。

目前，距离夏粮大面积收获还有十天左右时间，农业农村部相关负责人表示，主产区要密切关注天气变化，防范不利天气影响，通过组织好跨区机收作业，及时组建应急抢收队伍，抢抓农时开展代收代种服务，确保夏粮丰产丰收、颗粒归仓。

(责编：李楠桦、吕骞)

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