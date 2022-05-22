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5·22国际生物多样性日策划

中国独有！这七大物种“现身”街头

人民网记者 王仁宏
2022年05月22日09:59 | 来源：人民网
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山中眺望的东北虎、咀嚼着翠竹的大熊猫、涉水觅食的朱鹮、踏雪回望的麋鹿、身披华丽羽毛的绿孔雀、在高原嬉戏的藏羚羊和隐藏草丛中的扬子鳄……近日，一组展现生物多样性中国特有物种的主题海报，悄然“现身”北京、广州、杭州、南京、成都等城市街头，吸引众多市民驻足观看。

北京市区某公交候车区。蚂蚁森林供图

据悉，该组主题海报由生态环境部宣传教育中心、中国互联网发展基金会数字碳中和专项基金、蚂蚁公益基金会和蚂蚁森林共同打造。海报中的大熊猫、朱鹮、藏羚羊、麋鹿、东北虎、扬子鳄、绿孔雀是中国特有的物种。

每张海报巧妙融入了世界地图的抽象元素，传递出保护生物多样性的深层价值——生物多样性构建了人类生存和发展的基础，是地球生命共同体的血脉和根基。通过展现动物与自然之美，唤起了公众的保护意识，在生活中践行低碳环保，共建地球生命共同体。

2000年，联合国大会通过决议，宣布每年5月22日为国际生物多样性日，以提高人们对保护生物多样性重要性的认识。我国是世界上生物多样性最丰富的国家之一，已记录陆生脊椎动物2900多种，占全球种类总数的10%以上；有高等植物3.6万余种，居全球第三。

作为最早签署《生物多样性公约》的国家之一，我国始终高度重视生物多样性保护。推动生物多样性保护是政府、企业和全社会的共同责任，只有全社会同心协力，尊崇人与自然和谐共生的理念，促进经济社会和生态保护协调统一，才能谋求经济社会的可持续发展。

为了让公众多维度了解生物多样性保护，生态环境部宣传教育中心、中国互联网发展基金会数字碳中和专项基金、蚂蚁公益基金会和蚂蚁森林还设计了线上自然课等活动。5月22日当天，中国科学院动物研究所博士、国家动物博物馆副馆长张劲硕将带来《中国生物多样性特有物种》线上公开课，为公众科普中国特有物种背后的奇妙知识。

“移动的森林博物馆”生物多样性展。蚂蚁森林供图

“移动的森林博物馆”生物多样性展。蚂蚁森林供图

线下，由蚂蚁森林打造的“移动的森林博物馆”生物多样性展也正在多个城市巡回展开。展览以“旅行箱”为载体，通过互动造景+趣味科普将远方的自然带到城市里，让更多公众可以在城市中感受趣新鲜有趣的生物多样性保护体验，更理解绿色生活方式的意义和价值。

(责编：王仁宏、吕骞)

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